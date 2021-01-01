طريقة عمل الطحينة الخام في البيت بأقل التكاليف



طريقة عمل الطحينة الخام طريقة عمل الطحينة الخام

طريقة عمل الطحينة الخام في البيت؛ من الطرق التي تبحث عنها الكثير من ستات البيوت؛ وذلك لأن الطحينة الخام التي تباع في المحلات في الغالب يضاف لها المواد الحافظة الضارة بالصحة، مما يقلل من قيمتها الغذائية، إلى جانب أن أسعار الطحينة الخام ارتفعت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، إلى جانب أن شكاوي ستات البيوت ازدادت من تراجع جودتها في الكثير من الأنواع.







وتعد الطحينة الخام من الأطعمة التي تستخدمها الكثير من ستات البيوت في الكثير من الأكلات، مثل السلطات مع السندوتشات، وفي عمل بابا غنوج، وتعد الطحينة من الأطعمة عالية القيمة الغذائية، فهي تمد الجسم بالطاقة.

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طريقة عمل الطحينةوحتى يمكنك الاستمتاع بألذ طحينة، مع جودة عالية وطعم مميز، تقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، في السطور التالية، طريقة عمل الطحينة الخام في البيت، وبأقل التكاليف.مقادير عمل الطحينة الخام:كوب سمسمكوب دقيقكوب الا ربع زيتطريقة عمل الطحينة الخاميتم تنقية السمسم جيدا، ثم يقلب في قلاية ضد الالتصاق، حتى تشمين رائحته فقط.اطحنى السمسم في مطحنة التوابل، ثم أضيفي الدقيق والزيت.ضعي الخليط في الخلاط، مع خلطه جيدا، مع الانتباه للقوام، بحيث ألا يكون غليظا أو خفيفا.طريقة عمل 2 كيلو طحينة بـ30 جنيه فقطوفي السطور التالية، نقدم طريقة أخرى؛ لعمل الطحينة في البيت؛ بأقل التكاليف، فيمكنك عمل مقدار حوالي 2 كيلو من الطحينة، بتكلفة لا تتجاوز الـ30 جنيها.مكونات عمل الطحينة:ربع كيلو سمسم أبيض بدون تحميص3 كوب من الدقيقكوب من السوداني المقشر (حوالي 125 جرام)كوب ونصف من الزيتطريقة عمل الطحينة:يوضع السمسم الأبيض على طاسة على النار، حتى يسخنيوضع الدقيق على النار، للتخلص مما فيه من رطوبة.يطحن السمسم، حتى يتحول إلى عجينةيوضع الفول السوداني على النار، للتخلص من الرطوبة فقط، ولا يصل لمرحلة التحميص.يطحن الفول السوداني جيدا في الطحان.نضيف الفول السوداني على السمسم.في الخلاط، نضع القليل من الزيت مع كمية من الفول السوادني المخلوط بالسمسم، وكمية من الدقيق، ويخلط الخليط جيدا.نستمر في إضافة المكونات تدريجيا، مع الخلط الجيد، حتى ننتهي من جميع المكونات.