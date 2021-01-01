بجميع النكهات .. طريقة عمل بطاطس شيبسي فى البيت

طريقة عمل بطاطس شيبسي
كل الأطفال والكبار يحبون “رقائق البطاطس” البطاطس الشيبسي لكن يخشى الآباء والأمهات كثيرا من شراء الجاهز الجاهز منها لاحتوائها على المواد الحافظة، لذا نقدم لكم طريقة عمل البطاطس الشيبسي في البيت بنفس النكهات الجاهزة وبدون مواد حافظة.
الطريقة
1-نقشر البطاطس المخصصة للقلي يوجد بطاطس تحمير وبطاطس فرن او طبخ.
2-نقطعها حلقات (رقائق) رقيقة ونضعها في ماء بارد ا?و ماء به قطع ثلج.
3-نتركها في الماء البارد لمدة نصف ساعة على الا?قل ولا تضع على الماء ملح ونضعها فى الثلاجة لتظل باردة.
4-نسخن الزيت جيدًا على درجة حرارة عالية،ثم نضع الشيبسي في الزيت بكميات قليلة والزيت غزير حتى يعطي قرمشة.
5- اذا كانت النكهة غير مضاف لها خل نضع ربع كوب خل مع الماء البارد مثل نكهة الجبنة ونكهة الدجاج لا يوجد بها خل.
نكهة الجبنة المتبلة:
_نحضر جبنة رومي مثلجة ونضعها في الفريزر لمدة 24 ساعة تقريبًا
_ نضربها في الكبة ولابد ا?ن تكون مثلجة لكي تتطحن جيدا وتصبح كالبودرة
_ نضيف عليها مرقة دجاج فورية ونضربها مرة ا?خرى لتتجانس وتنعم ا?كثر
_ ا?ضيفي لها ثوم وبصل بودرة ونرشها على البطاطس عندما تخرج من الزيت
ثانيا نكهة الطماطم:-
_ اعصرى ثمرة طماطم.
اضيفي لها ملعقة ملح + ملعقة خل +ملعقة فلفل ا?سود
انقعى البطاطس في هذا الخليط بعد ا?ن تخرجيها من الماء واتركيها في الثلاجة ثم قومي بقلي البطاطس
ثالثا نكهة الكاتشب:-
_ ملعقتين كاتشب + ملعقة ملح + ملعقة خل +ملعقة فلفل ا?سود
_ انقعى البطاطس في هذا الخليط.
رابعا نكهة الخل:
_ انقعى البطاطس في الخل والملح بعد المياه ثم تقلي
خامسا الشطة والليمون:
_ ملعقة خل + نص ملعقة شطة + عصير ليمونة +ملح + فلفل ا?سود
_ضعي البطاطس في هذا الخليط لا?طول فترة ممكنة.
سادسا نكهة الدجاج:
رشى مرقة دجاج فورية على البطاطس بعد ا?ن تخرجيها من الزيت.
ممكن نستبدل المرقة ببهارات فراخ موجودة عند العطار.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!