بجميع النكهات .. طريقة عمل بطاطس شيبسي فى البيت



طريقة عمل بطاطس شيبسي طريقة عمل بطاطس شيبسي

كل الأطفال والكبار يحبون “رقائق البطاطس” البطاطس الشيبسي لكن يخشى الآباء والأمهات كثيرا من شراء الجاهز الجاهز منها لاحتوائها على المواد الحافظة، لذا نقدم لكم طريقة عمل البطاطس الشيبسي في البيت بنفس النكهات الجاهزة وبدون مواد حافظة.



الطريقة



1-نقشر البطاطس المخصصة للقلي يوجد بطاطس تحمير وبطاطس فرن او طبخ.

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2-نقطعها حلقات (رقائق) رقيقة ونضعها في ماء بارد ا?و ماء به قطع ثلج.3-نتركها في الماء البارد لمدة نصف ساعة على الا?قل ولا تضع على الماء ملح ونضعها فى الثلاجة لتظل باردة.4-نسخن الزيت جيدًا على درجة حرارة عالية،ثم نضع الشيبسي في الزيت بكميات قليلة والزيت غزير حتى يعطي قرمشة.5- اذا كانت النكهة غير مضاف لها خل نضع ربع كوب خل مع الماء البارد مثل نكهة الجبنة ونكهة الدجاج لا يوجد بها خل.نكهة الجبنة المتبلة:_نحضر جبنة رومي مثلجة ونضعها في الفريزر لمدة 24 ساعة تقريبًا_ نضربها في الكبة ولابد ا?ن تكون مثلجة لكي تتطحن جيدا وتصبح كالبودرة_ نضيف عليها مرقة دجاج فورية ونضربها مرة ا?خرى لتتجانس وتنعم ا?كثر_ ا?ضيفي لها ثوم وبصل بودرة ونرشها على البطاطس عندما تخرج من الزيتثانيا نكهة الطماطم:-_ اعصرى ثمرة طماطم.اضيفي لها ملعقة ملح + ملعقة خل +ملعقة فلفل ا?سودانقعى البطاطس في هذا الخليط بعد ا?ن تخرجيها من الماء واتركيها في الثلاجة ثم قومي بقلي البطاطسثالثا نكهة الكاتشب:-_ ملعقتين كاتشب + ملعقة ملح + ملعقة خل +ملعقة فلفل ا?سود_ انقعى البطاطس في هذا الخليط.رابعا نكهة الخل:_ انقعى البطاطس في الخل والملح بعد المياه ثم تقليخامسا الشطة والليمون:_ ملعقة خل + نص ملعقة شطة + عصير ليمونة +ملح + فلفل ا?سود_ضعي البطاطس في هذا الخليط لا?طول فترة ممكنة.سادسا نكهة الدجاج:رشى مرقة دجاج فورية على البطاطس بعد ا?ن تخرجيها من الزيت.ممكن نستبدل المرقة ببهارات فراخ موجودة عند العطار.