أعراض السكري عند الأطفال وطرق علاجه



أعراض السكري عند الأطفال أعراض السكري عند الأطفال

يصاب الأطفال بالسكري بسبب أن البنكرياس لا ينتج الكمية الكافية من الأنسولين، ويتم تشخيص الطفل بالإصابة بمرض السكري عندما تبدأ الأعراض في الظهور عليهم، ويتأكد من إصابة الطفل عن طريق إجراء فحص نسبة السكر في الدم، وأظهرت الدراسات أن هناك 1 من كل 400 طفل مصاب بمرض السكري.



اعراض السكر عند الاطفال

واوضحت الدكتورة هديل السعداوي اخصائي طب الاطفال وحديثي الولادة اهم اعراض السكر عند الأطفال ومنها:



1. شعور الطفل بالعطش الدائم

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بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم فيقوم بالتالي بسحب كل السوائل من الأنسجة فيجعل الطفل يشعر بالعطش.2. زيادة التبولمن الطبيعي عندما يشعر الطفل بالعطش الدائم فإنه يلجأ لشرب الكثير من المياه وبالتالي سوف يؤدي ذلك لكثرة التبول.3. شعور الطفل بالجوع الشديد، بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم فلا يوجد الكثير من الأنسولين للقيام بنقل السكر لخلايا الجسم المختلفة، فبالتالي يلجأ الجسم إلى تناول الطعام لتعويض الطاقة به.4. النحافةمن أهم الأعراض التي يمكنك ملاحظاتها على طفلك هي فقدان الوزن بشكل ملحوظ جدًا، وذلك لأن الجسم يقوم باستهلاك الدهون الموجودة في الجسم للحصول على الطاقة.5. الشعور المستمر بالتعبعندما يصاب الطفل بالسكري يبدأ في التعب المستمر والمحلوظ عليه ويظهر عليه الخمول باستمرار.6. التهابات او فطريات لدى الفتيات فقط.وتظهر العدوى على شكل طفح جلدي في المنطقة التناسلية.7-عدم وضوح الرؤية.عوامل قد تساهم في إصابة الأطفال بالسكريواشارت السعداوي إلى أن هناك عوامل تساهم في إصابة الأطفال بالسكري منها الوراثة، فإذا كان أحد الوالدين مصاب بالسكري من النوع الأول فإن ذلك يزيد من فرصة الإصابة لدى الأطفال، او قلة الحركة والنشاط الرياضي الذي يبذله الطفل.تشخيص الطفل بمرض السكريواوضحت اخصائي طب الاطفال وحديثي الولادة إلى أنه لكي يتم تشخيص الطفل بالسكري فيجب اجراء تحليل الدم وخصوصًا نسبة السكر العشوائي، فإذا كانت النسبة أعلى من 200 ملليجرام / ديسيليتر فهذا يعني أن الطفل مصاب بالسكر.وهناك تحليل hgA1C (الهيموجلوبين التراكمي)، ويشير هذا التحليل إلى نسبة السكر في الدم لمدة تلات شهور، وتكون نسبة الـ A1C أعلى من 6،5.طرق علاج مرض السكر لدى الأطفالويمكن العلاج عن طريق جرعات الأنسولين، ويعتبر هو العلاج الأساسي لدى الأطفال ويتم استخدام مضخات الأنسولين أو قلم الأنسولين.التغذية الصحية الجيدة، يجب عليك الاهتمام بتغذية طفلك بشكل جيد فيجب عليك جعله يتناول الخضروات الورقية، الفواكه الطازجة، والحبوب الكاملة، ويجب عليك إبعاده عن الأطعمة الجاهزة والتي تحتوي على نسبة عالية من الدهون.ممارسة الرياضة بشكل منتظم، لأن الرياضة تعمل على خفض نسبة السكر في الدم، وتساعد الطفل على السيطرة على نسبة السكر في دمه.