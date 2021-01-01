يسهل تحضيرها .. طريقة عمل الشعرية بالسكر



الشعرية بالسكر الشعرية بالسكر



الشعرية بالسكر من انواع الحلوى التى كانت تقدمها الجدات ومازالت الأمهات تقدمها حتى الآن، حيث يعشقها الكبار والصغار ويسهل تحضيرها.







وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الشعرية بالسكر.

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مكونات عمل الشعرية بالسكر:نصف كوب شعريةنصف كيلو لبن حليبكوب ماءنصف كوب سكر2 ملعقة زبدللتزيين مكسرات وجوز هند حسب الرغبة.طريقة عمل الشعرية بالسكر:- نضع الزبد في الحلة ونرفعها على النار حتى تذوب.- ثم نضيف لها الشعرية ونقلب حتى يحمر لون الشعرية تماما.- بعدها نضيف كوب الماء ونقلب.- ثم نضيف اللبن الحليب ونستمر في التقليب حتى الغليان.- ثم نرفعها من على النار ونغطيها لمدة 5 دقائق أو حتى تمام نضج الشعرية.- ثم نضعها في كاسات التقديم ونزينها بجوز الهند والمكسرات المجروشة وتقدم ساخنة.- ويمكن وضع كريم شانتيه على الوجه للتزين حسب الرغبة، ثم تقدم.ولعمل البليلة باللبنمكونات عمل البليلة باللبن:نصف كيلو قمح مقشور “قمح بليلة”2 كوب لبن حليبنصف كوب سكرقشدةجوز هندمكسرات مجروشهزبيبرشة قرفةطريقة عمل البليلة باللبن:- قومي بتنقية القمح واغسليه عدة مرات بالماء البارد ثم انقعيه في وعاء فيه ماء واتركيه لمدة 4 ساعات.- ثم اغسلى القمح وغيري الماء وضعيه في قدر على النار، وغطيه بالماء الكافي، وقومي بإزالة الريم كلما ظهر.- احكمي غلق القدر وخففي النار، استمري في الطهي حتى ينضج، أضيفي القليل من الماء إذا تطلب ذلك.- ارفعي القدر عن النار واتركيه لليلة كاملة، حتى تفتح الحبات ويتضاعف حجمها.- ثم سخنى البليلة وأضيفي اليها الحليب الساخن، والسكر وجوز الهند، ووزعيها في أطباق التقديم وزينيها بالمكسرات المجروشة والزبيب، وتقدم ساخنة.فوائد البليلةالبليلة من الحبوب الغنية بالعناصر الغذائية الهامة، وبالتالى هي مهمة لصحة الكبار والصغار، حيث تساعد فى تطور ذهن الصغار وزيادة نسبة ذكائهم والتركيز إليهم.كما أنها تمدهم بالحديد والكالسيوم، وينصح بها دائما خبراء التغذية، وإضافة اللبن لها يعزز من قيمتها الغذائية ويجعلها وجبة متكاملة تسد حاجة الجسم من العديد من العناصر الغذائية خاصة الكالسيوم وفيتامين د وهو الأمر الذى يقوي عظام وأسنان الصغار ويساعد في نموهم بشكل صحي بدون أي مشكلات.