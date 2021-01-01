كلية الطب جامعة العريش تعلن بدء الدراسة بكلية الطب

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صرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن المجلس وافق على بدء الدراسة بكلية الطب جامعة العريش، خلال العام الدراسي 2022 /2023.



وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بالمقر الجديد لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور د. محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس.



وافق المجلس على إطلاق مبادرة تنمية مهارات طلاب الجامعات المصرية؛ للمنافسة في سوق العمل وتأهيلهم لوظائف المستقبل بعنوان "Skills up"، وأوضح د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم جهود الجامعات المصرية في تقديم برامج بناء قدرات تؤهل الخريج لسوق العمل المحلي والدولي، من خلال حِزمة من البرامج التدريبية في مهارات التواصل، وتنمية الذات، والتفكير النقدي، والتحول الرقمي، وزيادة الأعمال، والتسويق التكنولوجي، والشركات التكنولوجية الناشئة، والملكية الفكرية وغيرها، وستوفر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا دعمًا ماديًا لهذه المبادرة بمبلغ 3 ملايين جنيه سنويًا.