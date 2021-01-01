غيابه لمدة شهر .. الأهلي يعلن إصابة بيرسي تاو

وقال أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها بيرسي تاو لاعب الفريق كشفت عن تعرضه لمزق في العضلة الأمامية، ويحتاج إلى فترة علاج تصل إلى شهر.
واشتكى بيرسي تاو من إصابة خلال مشاركته في مران الفريق الذي أقيم أمس استعدادًا لمباراة بيراميدز التي تقام في التاسعة والنصف مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة في ربع نهائي كأس مصر.
وطلب الجهاز الطبي من اللاعب إجراء أشعة التي كشفت عن تعرضه لإصابة بمزق في العضلة الأمامية.
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