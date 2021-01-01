القوات الروسية تحتل سيفيرودونيتسك الأوكرانية بالكامل



القوات الروسية القوات الروسية



قال أولكسندر ستريوك، رئيس بلدية سيفيرودونيتسك في شرق أوكرانيا والتي كانت محاصرة منذ أسابيع بينما كانت موسكو تحاول السيطرة عليها، إن القوات الروسية تحتلها الآن بالكامل.



وأضاف ستريوك أن المحتلين بدأوا في فرض الحكم الروسي وعينوا قائدا، وفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية المستقلة "أونيان" التي تتخذ من كييف مقرا لها.



وأوضح أن القوات الأوكرانية الموالية للحكومة انسحبت إلى حد كبير من المدينة واتخذت مواقع مختلفة، لكنه لم يذكر تفاصيل.

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ولم يتضح من أين يتحدث ستريوك.وأشار رئيس البلدية إلى أنه لا يزال هناك مدنيون يحتمون بمصنع آزوت للكيماويات الذي كان آخر موقع للمقاومة الأوكرانية في سيفيرودونيتسك قبل استيلاء روسيا على السلطة. لكنه لم يعط رقما.ووفقا لوكالة ريا نوفوستي الحكومية الروسية، فإن موقع آزوت يخضع الآن لسيطرة القوات الروسية والمقاتلين الانفصاليين.وقال الانفصاليون الموالون لروسيا إن أكثر من 800 مدني غادروا المصنع منذ أن بسطوا سيطرتهم، حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء يوم السبت.كان عدد سكان سيفيرودونيتسك قبل الحرب حوالي 1000 ألف نسمة. وقال رئيس البلدية إن عدة آلاف ما زالوا في المدينة.ذكر الجيش الأوكراني أمس الجمعة أنه سيسحب قواته من سيفيرودونيتسك بعد أسابيع من القتال.