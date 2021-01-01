بالفيديو| داعية إسلامي يفتح النار من يستخدم العلاج بالقرآن كسبوبة



العلاج بالقرآن العلاج بالقرآن





حول قضية العلاج بالقرآن الكريم، أكد الشيخ محمد أبوبكر، الداعية الإسلامي، أن القرآن الكريم جعل إنارة للحياة ويوجد به شفاء، ولكن بعد أن يلتمس العبد أسباب الشفاء.



وسألت الإعلامية دعاء فاروق، الشيخ أبو بكر: لماذا لا تذهب للناس لتعالج بالقرآن الكريم؟، قائلًا في رده مين اللى يعالج مين بالقرآن أنا لم أعالج بالقرآن خالص، مشيرًا بقوله لما أعالج نفسي الأول.

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وقال الداعية الإسلامي ان القرآن الكريم جعل إنذارا للحياة يوجد به شفاء بعد أن يلتمس العبد أسباب الشفاء، فهذا الموضوع يوجد به توسع شديد وسبوبة كبيرة وأكل عيش ويوجد به انتهاك محارم محذرًا من هذا الأمر، مؤكدًا أن كل هذه الأمور لا تجوز.وأضاف أبو بكر، في لقائه ببرنامج "اسأل مع دعاء"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن القرآن الكريم صيدلية، منوها الى انه عمره ما سمع ان القرآن يزيل لشخص مرارته، ولكن على العبد ان يفهم بأن القرآن يقرأ قبل دخول غرفة العمليات.وأوضح الداعية بأن الشخص الصالح لا يكشف عن نفسه ولا يظهر حاله، واصفًا الأشخاص المعالجين بالقرآن بأنها سبوبة، ناصحًا الأشخاص الذين سلكوا هذا الطريق بأن يتقوا الله في أعراض الناس وفي كسبكم في الأطعمة الحلال التي تدخل العبد الجنة.