أمين الفتوى يرد l متزوج 4 فهل يجوز تطليق واحدة ويتزوج بعدها بيوم؟ .. فيديو

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صورة الخبر: الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني


رجل متزوج 4 هل يجوز يطلق واحدة ويتزوج بعدها بيوم؟.. سؤال أجاب عليه الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إنه لا يجوز له ذلك، لأن الزوجة الرابعة التي طلقها ما زالت في العدة، وهي في حكم الزوجية، ولا يمكن له الزواج بواحدة رابعة، إلا بعد انقضاء عدة الزوجة التي طلقها.

وقال أمين الفتوى: علينا ان نعرف لماذا الشرع الشريف جعل العدة موجودة، فمن الحكم أنه يوجد عدة وهي أن الناس تبرأ وتتعافى، وأقل مدة للتعافي بالنسبة للمرأة 3 شهور.

ووجه الورداني رسالة للزوج، قائلًا فيها: عندك 3 زوجات ومن الممكن ان تعف نفسك بالثلاث زوجات، فربما لست محتاجا للرابعة، وإنما تعاني من الربع الخالي، وهو يوجد في الرجال أكثر من السيدات، فلو حطوا له مال قارون لا يشبع، ستات الدنيا لا تكفيه، ويجب أن يكون لديه مفهوم الرضا والشعور به.

واستشهد الورداني بحديث ورد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ?: لا يَفرَكْ مؤمن مؤمنة، إن كره منها خُلقًا رضي منها آخر أو قال: غيره[1] رواه مسلم.

وأضاف أمين الفتوى عبر برنامجه،" ولا تعسروا"، المذاع عبر القناة،" الاولي المصرية"، بأن كثير الزواج كثير الفتن، اربأ عن نفسك، أنت مش محتاج التنقل، ولكن محتاج الرضا، وتعرف إن الستات بني آدمين مش فواكه، بيتوجعوا ويتكسر خاطرهم.

المصدر: masrawy

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