تعرف علي قرعة كأس مصر لموسم 22-21 .. فيديو

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أسفرت قرعة دور الـ16 من كأس مصر لموسم 2021-2022 عن وقوع الزمالك ضد الإسماعيلي في لقاء ناري فيما يواجه الأهلي منافسه مصر للمقاصة.



وأقيمت اليوم السبت مراسم قرعة دور الـ16 في مقر اتحاد الكرة.

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وتم توجيه القرعة بحيث لن يلتقي الأهلي والزمالك إلا حال تأهلهما إلى النهائي.وجاءت القرعة كالتالي:دور الـ16طريق الزمالك17- الزمالك X الإسماعيلي18- المصري X إيسترن كومباني19- إنبي X البنك الأهلي20- بيراميدز X سيراميكا كليوباتراطريق الأهلي21- الأهلي X مصر للمقاصة22- المقاولون العرب X الجونة23- طلائع الجيش X منتخب السويس24- سموحة X كفر الشيخربع النهائي25- الفائز من: الزمالك والإسماعيلي ضد المصري وإيسترن كومباني26- الفائز من: إنبي والبنك الأهلي ضد بيراميدز وسيراميكا كليوباترا27- الفائز من: الأهلي ومصر للمقاصة ضد المقاولون العرب والجونة28- الفائز من: طلائع الجيش ومنتخب السويس ضد سموحة وكفر الشيخنصف النهائي29- الفائز من مباراة رقم 25 ضد المنتصر من لقاء رقم 2630- الفائز من مباراة رقم 27 ضد المنتصر من لقاء 28النهائيhttps://twitter.com/i/status/1540661274832510983