تعرف علي قرعة كأس مصر لموسم 22-21 .. فيديو

كأس مصر
أسفرت قرعة دور الـ16 من كأس مصر لموسم 2021-2022 عن وقوع الزمالك ضد الإسماعيلي في لقاء ناري فيما يواجه الأهلي منافسه مصر للمقاصة.
وأقيمت اليوم السبت مراسم قرعة دور الـ16 في مقر اتحاد الكرة.
وتم توجيه القرعة بحيث لن يلتقي الأهلي والزمالك إلا حال تأهلهما إلى النهائي.
وجاءت القرعة كالتالي:
دور الـ16
طريق الزمالك
17- الزمالك X الإسماعيلي
18- المصري X إيسترن كومباني
19- إنبي X البنك الأهلي
20- بيراميدز X سيراميكا كليوباترا
طريق الأهلي
21- الأهلي X مصر للمقاصة
22- المقاولون العرب X الجونة
23- طلائع الجيش X منتخب السويس
24- سموحة X كفر الشيخ
ربع النهائي
25- الفائز من: الزمالك والإسماعيلي ضد المصري وإيسترن كومباني
26- الفائز من: إنبي والبنك الأهلي ضد بيراميدز وسيراميكا كليوباترا
27- الفائز من: الأهلي ومصر للمقاصة ضد المقاولون العرب والجونة
28- الفائز من: طلائع الجيش ومنتخب السويس ضد سموحة وكفر الشيخ
نصف النهائي
29- الفائز من مباراة رقم 25 ضد المنتصر من لقاء رقم 26
30- الفائز من مباراة رقم 27 ضد المنتصر من لقاء 28
النهائي
https://twitter.com/i/status/1540661274832510983
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