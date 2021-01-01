تطلق Gionee هاتف ذكي بتصميم مشابه لأجهزة آيفون وهواوي P50 Pro



Gionee Gionee

أطلقت شركة Gionee الصينية، هاتفا ذكيا جديدا في الصين، يأتي بتصميم أنيق يجمع بين تصميمى هاتف آيفون الأحدث iPhone 13، وهاتف هواوي الرائد Huawei P50 Pro.



وبحسب ما ذكره موقع "91mobiles"، يتميز هاتف Gionee P50 Pro، بتصميم يشبه مربع الشكل يحتوي نوتش عريض لإيواء كاميرا السيلفي، بالإضافة إلى تصميم كاميرا خلفية مشابه لجزيرة الكاميرا بهاتف Huawei P50 Pro، فهو يضم 5 مستشعرات للكاميرا مرتبة في وحدتين دائريتين، إلى جانب قارئ لبصمات الأصابع مثبت في الإطار الجانبي للجهاز للمصادقة البيومترية.



سعر ومواصفات هاتف Gionee P50 Pro

وتشمل المواصفات الرئيسية بهاتف Gionee P50 Pro، على شاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1080× 2400 بكسل.

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ويعمل هاتف Gionee P50 Pro، بواسطة معالج رباعي النواة من نوع Unisoc T310، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.ويتمتع هاتف Gionee P50 Pro، بكاميرا خلفية خماسية العدسات داخل جزيرة على شكل دائرة كبيرة مشابه لتلك الموجوة بهاتف هواوي P50 Pro، تضم كاميرا رئيسية تأتي بدقة 13 ميجابكسل، مقترنة بأربعة عدسات أخرى وفلاش LED، ومع ذلك، فإن تفاصيل أجهزة الاستشعار الأخرى غير معروفة في الوقت الحالي.ويأتي هاتف Gionee P50 Pro، مع مجموعة أوضاع الكاميرا بما في ذلك وضع التصوير الليلي عالي الدقة، والماكرو، والعدسة التجميلية للصورة وغيرها، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومحادثات الفيديو.وتشمل خيارات الاتصال بهاتف Gionee P50 Pro، الاتصال بشبكات الجيل الرابع 4G، وشبكات الاتصال اللاسلكية Wi-Fi، وتقنية Bluetooth، إلى جانب منفذ شحن USB-C، وفتحة ذاكرة microSD، ويدعم الهاتف شريحة اتصال مزدوجة من نوع Nano، ويمتاز بقارئ لبصمة الوجه يعمل بالذكاء الاصطناعي.ويعمل هاتف Gionee P50 Pro، بواجهة المستخدم HarmonyOS 2، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، ويبلغ قياس الجهاز 165 × 77.3 × 8.9 ملميتر ويزن 211 جراما، ويحتوي على بطارية بقوة 3900 مللي أمبير في الساعة.ويتوفر هاتف Gionee P50 Pro، في 3 خيارات من الألوان هي الأسود والكريستال والأزرق، مقابل سعر يبدأ من 98 دولار (أي ما يعادل 1800 جنيه مصري)، للإصدار الأساسي بسعة 4 + 64 جيجابايت.