تلقى تطبيق Google Home لنظامي Android و iOS إعادة تصميم مع التحديث الجديد. تعرض علامة تبويب موجز الحدث الجديد الآن جميع الأحداث المهمة من إعداد منزلك الذكي. يعرض أيضًا نصائح لتحسين منزلك الذكي.
يتم سرد جميع الأحداث التي تحدث في منزلك الذكي أو التي تحتاج إلى انتباهك في علامة التبويب الأحداث في أسفل يمين التطبيق. يمكنك إما رفض الأحداث باستخدام القائمة الكاملة المكونة من ثلاث نقاط أو النقر فوق حدث للتحقق من ذلك بالتفصيل. يحتوي كل تحديث على رمز مرفق ووصف مكون من سطر واحد وزر لمشاهدة تفاصيل الجهاز.
بدأت جوجل في طرح التصميم الجديد منذ بضعة أيام ، ومن المفترض أن يستلمه الجميع الآن إذا كانوا يشغلون أحدث إصدار من التطبيق. يتم الترحيب بالمستخدمين بشرح لعلامة التبويب الجديدة عند استخدامها لأول مرة.
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