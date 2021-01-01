

تطبيق Google Home تطبيق Google Home

تلقى تطبيق Google Home لنظامي Android و iOS إعادة تصميم مع التحديث الجديد. تعرض علامة تبويب موجز الحدث الجديد الآن جميع الأحداث المهمة من إعداد منزلك الذكي. يعرض أيضًا نصائح لتحسين منزلك الذكي.



يتم سرد جميع الأحداث التي تحدث في منزلك الذكي أو التي تحتاج إلى انتباهك في علامة التبويب الأحداث في أسفل يمين التطبيق. يمكنك إما رفض الأحداث باستخدام القائمة الكاملة المكونة من ثلاث نقاط أو النقر فوق حدث للتحقق من ذلك بالتفصيل. يحتوي كل تحديث على رمز مرفق ووصف مكون من سطر واحد وزر لمشاهدة تفاصيل الجهاز.



بدأت جوجل في طرح التصميم الجديد منذ بضعة أيام ، ومن المفترض أن يستلمه الجميع الآن إذا كانوا يشغلون أحدث إصدار من التطبيق. يتم الترحيب بالمستخدمين بشرح لعلامة التبويب الجديدة عند استخدامها لأول مرة.

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أصدرت شركة خدمات الإنترنت العملاقة عدة تحديثات لتطبيق Google Home خلال السنوات القليلة الماضية. تلقت علامة التبويب "الصفحة الرئيسية" مؤخرًا إعادة تصميم تجعل من السهل التحكم في منتجات المنزل الذكي المتوافقة بنقرات أقل.يتنافس Google Home مع نظام SmartThings من سامسونج ، لكن كلاهما سيدعم نظام المنزل الذكي القادم الخالي من حقوق الملكية والمسمى Matter. نظام Matter مدعوم بأكثر من 180 علامة تجارية ، بما في ذلك آبل و أمازون و ZigBee ستدعم أيضًا المعيار الجديد.