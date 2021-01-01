ستزود سامسونج بي إم دبليو بلوحات OLED لسيارة سيدان راقية

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بي إم دبليو

تقوم Samsung Display بعمل اسم أكبر لنفسها في قطاع موردي السيارات. وبحسب ما ورد توصلت الشركة إلى اتفاق مع شركة بي إم دبليو لتزويد صانع السيارات ببضعة ملايين من شاشات OLED للسيارات.

سيوفر قسم شاشات العرض في سامسونج لوحات OLED لنماذج بي إم دبليو التي ستدخل الإنتاج الضخم اعتبارًا من عام 2024 فصاعدًا. وفقًا للتقارير الأخيرة ، ستقوم الشركة بتوريد لوحات OLED لتصنيع أربعة ملايين سيارة بي إم دبليو خلال فترة 6-7 سنوات. وفقاً لـ ETNews. تقول المصادر أن قسم العرض سيوفر لوحات OLED لـ "سيارة سيدان راقية".

سيتم تصنيع لوحات OLED في مصنع سامسونج جيهونج. بصرف النظر عن بي إم دبليو ، تهدف سامسونج أيضًا إلى كسب صانعي السيارات الأوروبيين الآخرين ، بما في ذلك أودي. في العام الماضي ، زودت سامسونج لوحات OLED لهيونداي Ioniq 5.

وفي الوقت نفسه ، تزود سامسونج العديد من شركات صناعة السيارات بمكونات EV ، بما في ذلك البطاريات والشرائح. وعلى الرغم من أن الشركة قد فكرت على ما يبدو في صنع سيارتها الكهربائية الخاصة بها ، إلا أن سامسونج لم تعد لديها مثل هذه الطموحات وقد قبلت بسعادة دور مورد المكونات الرئيسية.

المصدر: tech1new

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