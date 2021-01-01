تتميز AirPods Pro 2 بشريحة H1 مطورة ، واكتشاف معدل ضربات القلب ، و USB-C والمزيد



AirPods Pro 2 AirPods Pro 2

يمكن أن يأتي الجيل التالي من سماعة AirPods Pro بقائمة طويلة من الميزات الجديدة التي تشمل اكتشاف معدل ضربات القلب والقدرة على العمل كأداة مساعدة للسمع ومنفذ USB-C وفقًا لتقرير من 52Audio.



يزعم الموقع أنه تلقى معلومات جديدة عن AirPods Pro‌ 2 ، وقد استخدم هذه المعلومات لتوفير بعض الصور التي قد تبدو عليها سماعات الأذن. تعد Apple AirPods Pro 2 مرة أخرى رائدة في التصميم العام ، حيث تضم ميزات ومزايا الأجيال السابقة ، والمظهر العام مشابه لسماعات AirPods 3 ، ولكن مع أطراف أذن مضافة حديثًا لإلغاء الضوضاء النشط ، وفي جوانب أخرى ، فتحات الميكروفون و فتحات ضبط تجويف الصوت تشبه AirPods 3 ، كما يرث مقبض سماعة الأذن الأزرار الحساسة للضغط من الجيل السابق.



وفقاً للموقع ، الذي يذكر أن Apple AirPods Pro 2 الجديدة ، ستجلب العديد من الترقيات ، بما في ذلك نظام التعبئة والتغليف SiP المحدث ، وشريحة H1 ، التي تدعم إلغاء الضوضاء النشط للتكيف الذاتي ، ووظيفة "Find My" المحسنة. لديه وظائف جديدة ، مثل الكشف عن معدل ضربات القلب ، والمساعدات السمعية ، ومنفذ USB-C لتوافق أفضل ، وشحن سريع محسن.

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فيما يتعلق بالشريحة الداخلية ، يوفر نظام التغليف الجديد من Apple H1 أداءً أفضل واستهلاكًا محسنًا للطاقة بناءً على تكامل أعلى وتكنولوجيا تصنيع أفضل ، كما يدعم إلغاء الضوضاء "التكيفي الذاتي" لتزويد المستخدمين بتجربة أفضل لإلغاء الضوضاء.سيتم تجهيز Apple AirPods Pro 2 بجهاز استشعار للكشف عن معدل ضربات القلب لجمع بيانات الأذن الداخلية لمرتديها وتحليلها لمراقبة معدل ضربات القلب ، ويقال إن مستشعر مراقبة معدل ضربات القلب هذا يدعم أيضًا اكتشاف درجة الحرارة ، ولكن لن يتم تأكيد ذلك حتى تم تحرير المنتج.وفيما يتعلق بالأداء الصوتي ، يرى 52audio أن Apple AirPods Pro 2 ستتبع الخصائص الصوتية لسماعات AirPods 3 ، المزودة بمزيج من وحدات محرك عالية السعة المخصصة ومكبرات صوت ذات نطاق ديناميكي عالي ، تقدم جودة صوت دقيقة ، كما أنها تدعم الصوت الذاتي. معادلة تكيفية وصوت مكاني لتتبع الرأس الديناميكي ومشاركة الصوت والوظائف الأخرى ، مما يوفر تجربة صوتية لاسلكية غنية.مرت علبة شحن MagSafe عبر عدة أجيال من المنتجات ، وأدخلت أخيرًا ترقية كبيرة على AirPods Pro 2 ، يمكننا العثور على التغييرات الواضحة في المظهر من صور المنتج. تمت إضافة فتحات متعددة على جانبي منفذ USB-C في الجزء السفلي ، وتتم حماية فتحتين أكبر على الجانب الأيمن بهيكل معدني مزخرف.نجد أيضًا أن الفتحات الموجودة على الجانب الأيمن هي الميكروفون الخاص بالمعينات السمعية. يمكن جمع الصوت من خلال علبة الشحن ونقله إلى سماعة الأذن لتحسين الصوت وتشغيله ، مما يساعد الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع في الحصول على صوت البيئة المحيطة. مكبر الصوت في الجزء السفلي ، والذي يمكنه تشغيل الصوت نفسه ، ويعمل مع تطبيق "Find My" لمساعدة المستخدمين في الحصول على موقع علبة الشحن بسرعة أكبر.نظرًا لأن منفذ USB-C أصبح أكثر المنافذ شيوعًا ، فقد يتم أيضًا استبدال منفذ Lightning الخاص بعلبة الشحن بمنفذ USB-C ، تمامًا مثل iPad ، ويمكنه تحقيق توافق وأداء أفضل في الشحن السريع وتمرير الاتحاد الأوروبي الجديد أنظمة.لقد سمعنا شائعات حول معظم هذه الميزات في الماضي ، ولكن وظيفة المعينات السمعية جديدة. لقد سمعنا أيضًا شائعات متضاربة حول تصميم AirPods Pro‌ 2 ، لكن المعلومات تتوطد حول مظهر "AirPods 3" و "AirPods Pro" الذي لا يزال يتميز بجذع.قدم 52Audio في الماضي معلومات دقيقة حول منتجات آبل الصوتية القادمة ، لكن الموقع أيضًا شارك بعض الشائعات المشكوك فيها ، لذلك لديه سجل حافل مختلط. بعض هذه الميزات تبدو معقولة لأننا سمعنا تلميحات عنها سابقًا ، لكن البعض الآخر ، مثل وظيفة المعينات السمعية ، قد تكون غريبة. لهذا السبب ، ينبغي النظر إلى هذه المعلومات ببعض الشك.