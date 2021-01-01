تحديث Chrome OS 103 يوفر تكاملاً أفضل مع الهواتف الذكية



Chrome OS 103 Chrome OS 103

أصدرت شركة جوجل للتو آخر تحديث لنظام التشغيل Chrome لأجهزة Chromebook والذي يوفر العديد من الميزات الجديدة للتكامل السلس والراحة. لذا ، دعونا نتحقق منها في هذا المنشور.



الميزة الأولى الجديدة لتحديث Chrome OS 103 هي التغيير الذي تم إجراؤه على Phone Hub. كما نعلم ، فإن Phone Hub هو مركز تحكم مدمج يتيح لك الرد على الرسائل النصية والتحقق من بطارية هاتفك وتشغيل التوصيل وغير ذلك. الآن ، يمكنه أيضًا جلب الصور التي تم النقر عليها مؤخرًا مباشرة من هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد إلى جهاز Chromebook.



سيؤدي ذلك إلى تسهيل الحياة في المواقف التي تحتاج فيها إلى التقاط صورة بسرعة لإرفاقها برسالة بريد إلكتروني. وأفضل جزء هو أن المستخدمين لا يحتاجون إلى الاتصال بالإنترنت حتى تعمل هذه الميزة.

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الميزة الرئيسية الثانية في هذا التحديث هي القدرة على توصيل جهاز Chromebook بأمان بأي شبكة WiFi قمت بحفظها على هاتفك الذكي دون الحاجة إلى كلمة مرور. إنه يعمل باستخدام ميزة المشاركة القريبة في Chrome OS والتي تتيح أيضًا للمستخدمين مشاركة الموسيقى أو الصور أو الملفات الأخرى بين أجهزة Chromebook أو أجهزة Android الأخرى.لتجربة هذه الميزة الجديدة ، كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى صفحة إعدادات الإنترنت على هاتف أندرويد ، واختيار "شبكة Wi-Fi" و "مشاركة". ثم انقر على مربع "قريب" أسفل رمز الاستجابة السريعة ، وحدد جهاز Chromebook الذي تريد الاتصال به على الإنترنت. ستوفر ميزة المشاركة القريبة بيانات اعتماد Wi-Fi (كما هو الحال في اسم الشبكة وكلمة المرور) ، وسيقوم Chromebook تلقائيًا بالاتصال بشبكة Wi-Fi.بخلاف هذه الميزات ، أعلنت جوجل أيضًا أن أجهزة Chromebook ستتمكن قريبًا من الاقتران بسهولة مع سماعات الرأس أو غيرها من الملحقات المتوافقة عبر إطار عمل Fast Pair من جوجل.عندما يكون زوج جديد من سماعات البلوتوث في مكان قريب ، سيظهر إشعار على شاشة أجهزة Chromebook يسأل عما إذا كان المستخدم يريد الاقتران بهذا الجهاز. سيتم طرح هذه الميزة في وقت لاحق هذا الصيف.