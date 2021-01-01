مايكروسوفت ستبدأ قريبًا في إرسال إعلامات إلى مستخدمي Windows 8.1 حول نهاية الدعم الموسع

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ستبدأ مايكروسوفت قريبًا في إرسال إعلامات إلى مستخدمي Windows 8.1 حول النهاية القادمة للدعم الموسع. من المقرر أن يصل نظام التشغيل إلى نهاية فترة الدعم الخاصة به في 10 يناير 2023 ، وستبدأ رسائل التحذير في الظهور الشهر المقبل.



يخضع دعم Windows 8.1 لنهج دورة الحياة الثابتة من مايكروسوفت ، ومثل الإصدارات الأخرى من Windows التي تتبعه ، فإنه يحصل على دعم رئيسي لمدة لا تقل عن خمس سنوات ، ودعم ممتد لمدة 10 سنوات. يعني الدعم الموسع أن نظام التشغيل لا يزال يتلقى تحديثات الأمان كل شهر ، ولكن الدعم محدود بخلاف ذلك.



مع بعض إصدارات Windows ، مثل Windows XP أو Windows 7 ، قامت مايكروسوفت بالفعل بتمديد فترة الدعم بسبب الشعبية الهائلة لأنظمة التشغيل هذه ، ولكن هذا ليس هو الحال مع Windows 8.1. في الواقع ، لا تمنح مايكروسوفت عملاء الأعمال خيار الدفع مقابل تحديثات الأمان الموسعة (ESU) ، كما فعلت مع Windows 7.

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على الرغم من أن برنامج ESU كان مكلفًا ، إلا أنه سمح لبعض الشركات بالاستمرار في الحصول على تحديثات الأمان لنظام التشغيل Windows 7 لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بعد انتهاء الدعم في يناير 2020. من قبيل الصدفة ، هذا يعني أن كلاً من Windows 7 و Windows 8.1 سيتوقفان عن تلقي التحديثات نهائيًا في 10 يناير 2023.لم يكن Windows 8.1 مطلقًا إصدارًا شائعًا جدًا من Windows ، وكانت هناك أسباب وجيهة لذلك. تعرض إصدار Windows 8 الأصلي لانتقادات شديدة بسبب اعتماده المفرط على التفاعل القائم على اللمس ، وللتقسيم بين تجربة سطح المكتب الكلاسيكية وقائمة إبدأ "metro" الجديدة.حاول Windows 8.1 معالجة بعض السلبيات هذه ، وبينما كان هناك الكثير من التحسينات ، إلا انها لم تكفي للتخلص من السمعة السلبية التي اكتسبها Windows 8 في تلك المرحلة. جلب التحديث اللاحق لنظام التشغيل Windows 8.1 المزيد من التحسينات ، ولكن مرة أخرى ، لم يفعل الكثير لتغيير الأشياء.إذا كان جهازك لا يزال يعمل بنظام Windows 8.1 ، فلديك خياران ، إما الترقية إلى Windows 10 (أو Windows 11 ، على الرغم من أنه من غير المحتمل جدًا أن يلبي أي جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 8.1 متطلبات النظام) ، أو يمكنك شراء جهاز كمبيوتر شخصي جديد يعمل بنظام Windows 11 ، وهو ما توصي به مايكروسوفت.يجب أن تظل الترقية إلى Windows 10 مجانية إذا كنت تستخدم ملف ISO للترقية ، على الرغم من أن مايكروسوفت تقول أنك ستحتاج إلى شراء ترخيص. سيتم دعم Windows 10 حتى عام 2025 ، لذا فهي طريقة صالحة لإطالة عمر جهازك لفترة أطول قليلاً.بالطبع ، يمكنك الاستمرار في استخدام Windows 8.1 بعد انتهاء الدعم ، ولكن هذا يعني أنك ستكون أقل حماية من تهديدات الأمان. إذا كنت قلقًا بشأن كيفية الاحتفاظ بملفاتك على جهاز الكمبيوتر الجديد ، توصي مايكروسوفت بنسخها احتياطيًا باستخدام OneDrive. قامت الشركة أيضًا بنشر بعض صفحات الدعم التي تجيب على الأسئلة التي قد تكون لديك حول نهاية فترة الدعم.