هواوي تعلن عن أجهزة الكمبيوتر المحمولة MateBook 16s و MateBook D16 للسوق الأوروبية

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في الشهر الماضي ، أطلقت شركة هواوي أجهزة الكمبيوتر المحمولة MateBook 16s و MateBook D16 في الصين. الآن ، أعلنت العلامة التجارية عن أجهزة الكمبيوتر المحمولة للسوق الأوروبية.



تم الإعلان عن أجهزة الكمبيوتر المحمولة امس في حفل إطلاق أقيم في اسطنبول ، تركيا ، والذي شهد إطلاق Huawei nova Y90. لم تكشف العلامة التجارية بعد عن مدى توفر وأسعار أجهزة الكمبيوتر المحمولة في المنطقة. لذلك في غضون ذلك ، دعنا نلقي نظرة على مواصفاتها وميزاتها.



بدءًا من جهاز MateBook 16s ، فإنه يوفر شاشة IPS LCD مقاس 16 بوصة بدقة شاشة تبلغ 2520 × 1680 بكسل ، وأبعاد 3: 2 ، وسطوع 300 شمعة ، ونسبة 1500: 1. توفر اللوحة أيضًا تغطية كاملة للتدرج اللوني sRGB.

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أعلنت هواوي عن أجهزة الكمبيوتر المحمولة MateBook 16s و MateBook D16 للسوق الأوروبيةتأتي هذه الأجهزة مهيأة مع الجيل الثاني عشر من معالجات Intel Core H من السلسلة. يحتوي التكوين الأساسي على Intel i5-12500H ، بينما يأتي الطرف العلوي مزودًا بـ i9-12900H. بالنسبة للرسومات ، فقد تم تجهيز الجهاز برسوميات Intel Iris Xe. يتم تقديمه مع 16 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي مزدوجة القناة LPDDR4x وما يصل إلى 1 تيرابايت NVMe PCI للتخزين. ويتم تشغيله بواسطة بطارية 84 وات ويأتي مع شحن 135W في الصندوق.عند الوصول إلى جهاز MateBook D16 ، يتميز الجهاز بشاشة مقاس 16 بوصة بدقة 1920 × 1200 بكسل مع سطوع أقصى 300 شمعة ، وتغطية sRGB بنسبة 100? ، ونسبة تباين تبلغ 1200: 1. يتم تقديمه في تكوينين من المعالجات Intel Core i5-12500H أو معالجات Intel Core i7-12700H. كلاهما يجلب Intel Iris Xe لدعم الرسومات.أعلنت هواوي عن أجهزة الكمبيوتر المحمولة MateBook 16s و MateBook D16 للسوق الأوروبيةبالنسبة للذاكرة ، هناك 16 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x و 512 جيجا بايت من تخزين NVMe PCIe. يتم تشغيله بواسطة بطارية 60 وات في الساعة ويأتي مع شاحن 65 واط في صندوق البيع بالتجزئة.كما هو مذكور أعلاه ، لا يزال السعر والتوافر في طي الكتمان ، لذا ترقبوا المزيد من التحديثات حول هذه المسألة.