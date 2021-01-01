العملات المشفرة قد لا تكون آمنة

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تعتبر شبكات Blockchain على نطاق واسع "لامركزية" لأنه لا يمكن لأي شخص أو منظمة التحكم فيها - ولكن تقريرًا جديدًا يمكن أن يغير ذلك في النهاية.



قامت Trail of Bits، وهي شركة للأمن السيبراني مقرها نيويورك، بالتحقيق في الخصائص الأساسية لشبكات البلوكشين ومخاطر الأمن السيبراني المرتبطة بها.



وجد الباحثون في الشركة أن هناك "مراكز غير مقصودة" في سلاسل الكتل التي يمكن أن تجعلها عرضة للفساد وربما الأموال المسروقة.

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قالت الشركة، إن المخاطر الكامنة في سلاسل الكتل والعملات المشفرة تم وصفها بشكل سيئ وغالبًا ما يتم تجاهلها من قبل أولئك الذين يسعون إلى "الحصول على المال".وتستخدم جميع العملات المشفرة، بما في ذلك Bitcoin و Ethereum ، blockchain، نظام يسجل المعاملات في التعليمات البرمجية.يسمح blockchain بتسجيل جميع سجلات المعاملات وفحصها، مما يجعلها "غير قابلة للتغيير" غير قابلة للتغيير، مما يسمح للمستخدمين بالاحتفاظ بسجل للمدفوعات دون الحاجة إلى بنك مركزي لتسجيله.لكن التقرير الجديد الصادر عن Trail of Bits - الذي صدر بتكليف من وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة - يدعي أن blockchains ليست لامركزية حقًا على الإطلاق.وفقًا للشركة، يمكن أن يؤدي الافتقار إلى اللامركزية الحقيقية إلى التلاعب بالعملات الرقمية من قبل الأشخاص أو الشركات أو حتى الحكومات.قال دان جويدو، الرئيس التنفيذي لشركة Trail of Bits: "يمكن للآخرين أن يجعلوا من المستحيل عليك تحويل عملتك المشفرة ، ويمكنهم أن يجعلوا من المستحيل عليك إنفاقها على الإطلاق".أضاف "هذا له تأثيرات عملية حقيقية في العالم الحقيقي، نظرًا لأن كل معاملة بين شخصين تحدث على blockchain ، يتم تسجيلها على أنها "كتلة" من البيانات ، بما في ذلك معلومات مثل المرسل والمتلقي وعدد العملات المعدنية.