يحصل "تويتر" على ميزة انتظرها ملايين المستخدمين

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أعلن القائمون على تطبيق "تويتر" عن بدء اختبار ميزة جديدة انتظرها مستخدمو التطبيق لسنوات.



وتبعا لبعض مواقع الإنترنت فإن ميزة Notes الجديدة متاحة حاليا لعدد محدد من مستخدمي "تويتر" في الولايات المتحدة وكندا وغانا وبريطانيا، ومن المفترض أن تظهر لمستخدمي التطبيق في بلدان أخرى.



وتوفر الميزة المذكورة للمستخدمين إمكانية كتابة نصوص طويلة عن مواضيع تهمهم، ونشر تلك النصوص عبر روابط خاصة، أي أنهم لن يعودا مقيدين بعدد قليل من الكلمات كما هو الحال مع تغريدات "تويتر"، كما يمكن عبر الميزة الجديدة نشر الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF والملاحظات.

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ويمكن للمستخدم إرسال محتوى Notes لأشخاص آخرين عبر رسائل "تويتر" كما يمكنه نشر هذا المحتوى في تغريدات يمكن إعادة نشرها أكثر من مرة.وأشار القائمون على "تويتر" إلى أن الميزة الجديدة ما تزال في مراحل الاختبار ولم يصرحوا بشكل رسمي بعد عن موعد إطلاقها بشكل واسع لمستخدمي التطبيق حول العالم.