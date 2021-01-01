تعرف علي .. موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر للموسم الماضي



الأهلي وبيراميدز الأهلي وبيراميدز



يترقب عشاق كرة القدم المصرية، مساء غد، الأحد، المواجهة الهامة التي ستجمع بين الأهلي وبيراميدز في ربع نهائي بطولة كأس مصر لموسم "2020-2021" الماضي.



موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

تنطلق صافرة اللقاء بين الأهلي وبيراميدز، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على استاد القاهرة الدولي.



وأعلن الاتحاد المصري تعيين كوفاكس، صاحب الـ37 عاما، حكما لمباراة الأهلي وبيراميدز.

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واستأنف الأهلي تدريباته مساء أمس، الجمعة، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق واستمرت 24 ساعة عقب الفوز على غزل ‏المحلة (2-1)، في المباراة التي أقيمت مساء ‏الأربعاء، على استاد الأهلي ‏بالسلام، ضمن منافسات الجولة 22 في ‏بطولة الدوري ‏الممتاز.وبدأ الأهلي استعداداته لمباراة بيراميدز، وقبل انطلاق المران أمس، الجمعة، عقد سامي قمصان، مدرب الفريق، محاضرة مع اللاعبين للحديث ‏في جميع الجوانب الفنية والخططية الخاصة باللقاء، وركز الجهاز الفني على ‏التدريبات البدنية؛ حيث خاض الفريق فقرة مكثفة لتجهيز جميع اللاعبين.كما عقد قمصان جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، على هامش المران للاطمئنان على ‏حالة اللاعبين الذين عادوا للمشاركة في التدريبات الجماعية، والذين واصلوا تنفيذ برنامجهم ‏التأهيلي.‏وخضع لاعبو الأهلي الذين غابوا عن مباراة غزل المحلة الأخيرة في الدوري لفحص طبي ‏قبل انطلاق المران للاطمئنان على حالتهم ومدى جاهزيتهم للمشاركة مع الفريق في التدريبات ‏الجماعية.‏وشارك الرباعي علي معلول وأليو ديانج ومحمد عبد المنعم وعلي لطفي في التدريبات الجماعية.وخاض حمدي فتحي تدريبات في الجيم، ثم قام بتنفيذ جزء من البرنامج التأهيلي بالجري حول ملعب التتش وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.كما خاض ‏الثنائي حسين الشحات وأيمن أشرف جلسة جيم عقب خضوعهما للفحص الطبي قبل انطلاق ‏مران الفريق.‏ويعاني حسين الشحات، من كدمة في الكاحل الأيسر ووتر ‏أكيلس، كما اشتكى أيمن أشرف ‏من إصابة في الركبة، ويغيب حمدي فتحي بسبب شد ‏في العضلة الخلفية اليسرى.‏