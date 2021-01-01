بالفيديو : استعراض شامل لمميزات نيسان قشقاي 2022

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرتها قناة Josip Ricov المتخصصة في السيارات على يوتيوب، ظهرت مراجعة شاملة واستعراض لمميزات
موديل 2022 من سيارة نيسان قشقاي، وهي سيارة شهيرة من فئة SUV وكروس أوفر، وتتمتع بأداء قوي وكفاءة عالية.
جدير بالذكر أن هذه القناة على يوتيوب اعتادت تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.
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