بالفيديو : استعراض شامل لمميزات نيسان قشقاي 2022



نيسان قشقاي 2022 نيسان قشقاي 2022

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرتها قناة Josip Ricov المتخصصة في السيارات على يوتيوب، ظهرت مراجعة شاملة واستعراض لمميزات



موديل 2022 من سيارة نيسان قشقاي، وهي سيارة شهيرة من فئة SUV وكروس أوفر، وتتمتع بأداء قوي وكفاءة عالية.



جدير بالذكر أن هذه القناة على يوتيوب اعتادت تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

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ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من نيسان قشقاي وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: