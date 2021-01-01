ستكون كاديلاك سوليستيك الكهربائية الأفخم في تاريخ العلامة بسعر 1.12 مليون ريال



كاديلاك سوليستيك الكهربائية كاديلاك سوليستيك الكهربائية

المربع نت – كاديلاك سوليستيك هي سيدان كهربائية خارقة جديدة من العلامة الأمريكية، من المتوقع بدء إنتاجها في نهاية 2023، ويبدو أن الشركة ستصنع أقل من 500 نسخة فحسب من السيارة.



وأشارت تقارير صحفية أمريكية موثقة إلى أن سعر السيارة سيبدأ من 300 ألف دولار! أي حوالي 1.12 مليون ريال، ورفضت كاديلاك التعليق على الخبر ولكن أكدت أنها ستكون سيارة حصرية جداً بسعر خاص وملائم لهذه الحصرية، وستكشف الشركة المزيد من المعلومات عن الموديل الإنتاجي لاحقاً هذا العام.



وستبني كاديلاك جميع نسخ سوليستيك الجديدة باليد في المركز التقني العالمي لللعلامة في ولاية ميشيجان، والذي استثمرت فيه 81 مليون دولار مؤخراً، وستحتوي كل نسخة على أكثر من 100 قطعة مصنوعة بالطباعة ثلاثية الأبعاد، مع زخرفات خشبية خاصة بالمقصورة، ونظام “أولترا كروز” للقيادة الذاتية بدون وضع اليدين على المقود.

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وستشمل مواصفات السيارة شاشة رقمية داخلية تغطي لوحة القيادة بالكامل، وسقف زجاجي، ومنصة أولتيوم الكهربائية الثورية لجنرال موتورز، وبطارية كهربائية ضخمة بسعة تتعدى 200 كيلوواط\س، وسنعلم المزيد عن السيدان الغامضة قريباً.