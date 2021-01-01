شاهد : ابارث كومبيتيزيوني 595 هاشتباك صغيرة ممتعة في القيادة وذات شخصية فريدة



ابارث كومبيتيزيوني 595 ابارث كومبيتيزيوني 595

المربع نت – ابارث كومبيتيزيوني 595 هي سيارة هاتشباك رياضية مستندة إلى فيات 500، لكنها تتمتع بشخصية فريدة، ونجدها ممتعة في القيادة.



لقد خضنا تجربة قيادة فيات ابارث كومبيتيزيوني 595 قبل أيام، وعشنا مع السيارة لحظات ممتعة أثناء القيادة ووجدنا أنها تتميز في عدة جوانب، نحاول تدوينها في هذا المقال.



متعة القيادة

متعة قيادة سيارة ابارث ليست مقصورة على عامل واحد، بل إن مصدرها عدة نواحي. أولا، المحرك قوي بالنسبة لحجم السيارة الصغيرة، ثانية مواد المقود من الجلد الرياضي وألياف الكربون وألكنتارا، ثالثا الاستجابة العالية للتوجيه، ورابعا نظام التعليق الرياضي المنخفض.

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السيارة ملائمة داخل المدن وفي السفرحجم السيارة الرشيق يجعلها بارعة في التنقل داخل المدن المزدحمة. بالطبع، ابارث كومبيتيزيوني 595 ليست سيارة عائلية، بل موجهة للاستخدام الفردي، أو في حالة التنقل مع شخص واحد.ورغم حجمها فهي مناسبة للسفر بفضل محرك يوصلها إلى سرعة قصوى 250 كم/س، وبالنسبة لكفاءة استهلاك الوقود المختلط (بين التنقل داخل المدينة والسفر) تساوي 18.6 كم/لتر، وهو معدل ممتاز بالنسبة لسيارة رياضية.تأتي سيارة ابارث كومبيتيزيوني 595 بطول 3.6 متر وعرض 1.6 متر وارتفاع 1.5 متر وقاعدة العجلات تبلغ طول 2.3 متر.الكثير من خيارات التخصيصناقل الحركة قد يكون يدوي أو الآلي التتابعي (Sequential robotised)جنوط العجلات يتوفر بمقاسات 17 بوصة وتصميمات كثيرة مختلفة منها فورمولا، سوبر سبورت الأبيض، سوبر سبورت أبيض رايسنج، كورسا، مونتي كارلونظام المكابح من أبارث هو بريمبو مع أقراص أمامية ذاتية التهوية 305×28 بـ 4 ستونات من الألمنيوم، وتتوفر باللون الأسود أو الرمادي أو الأصفر أو القياسي وهو الأحمرجميع المقاعد المتوفرة رياضية التصميم تأتي مع أحزمة أمان صفراء أو حمراءكسوة المقاعد تتوفر من السابلت بألياف الكربون، الجلد الطبيعي، جلد هيلمت البني، جلد توباكو سابت جي تي،جلد أسود سابلت جي تي، وقماش سابلت جي تيخيارات الطلاء الخارجيرمادي بيستارمادي كمبوفولوأبيض غارارالي أزرقرمادي أسفلتأسود سكوربيون معدنيأخضر أدرينالينأحمر أبارث ثنائيأخضر أدرينالينأزرق بويدورمادي ريكوردرمادي بيستا مع رمادي كمبوفولوأسود سكوربيون مع أبيض غاراابارث كومبيتيزيوني 595, المربع نتينصح بها الملاكوجد موقع carbuyer الإنجليزي أن 83% من ملاك سيارة ابارث كومبيتيزيوني 595 ينصحون الغير باقتنائها، وأكدوا نفس شعورنا أثناء تجربة السيارة؛ أحدهم يقول “إنها سيارة ممتازة وممتعة في القيادة، مع العلم أني امتلكت سيارات مختلفة على مر السنوات”.وأحدهم يقول “بعد تجربة قيادة أولية قصيرة، شعرت أنّي أدمنت السيارة” وقال إنه لا يأبه إن كانت عجلة القيادة اختيارية، فهي جدا تسبب الإدمان. وآخر قال “بعد عام من التجربة، أؤكد أن القيادة موثوقة، وأنه معجب بمعدل استهلاك الوقود الاقتصادي”. كما وشكر آخرون في جودة بناء السيارة.جودة التصنيع ومواد الداخليةأحد أهم ما يعجب ملاك سيارة فيات ابارث كومبيتيزيوني 595 هو جودة تصنيع السيارة والمواد التي تكون الداخلية وتعكس الفخامة، بما فيها خيارات كسوة المقاعد المختلفة، وانتشار المواد الناعمة والتجهيزات الرياضية، بما فيها فرش ألكانتارا بالمقود ولوحة القيادة والمقاعد وبطانة السقف.