تطور هولندا أول سيارة كهربائية تعمل لأشهر دون الحاجة للشحن

كشفت شركة Lightyear الهولندية مؤخرا عن سيارة كهربائية مميزة يمكنها العمل بشكل كامل معتمدة على الطاقة الشمسية حسبما ذكر موقع روسيا اليوم .
وأشار الخبراء في الشركة إلى أن العمل على تطوير سيارة Lightyear 0 استغرق 6 سنوات تقريبا، وأن السيارة باتت متاحة حاليا للطلب، وستطرح بشكل رسمي خريف العام الجاري بسعر 250 ألف يورو.
وتمكن مصممو هذه السيارة من دمج 5 أمتار مربعة من ألواح الطاقة الشمسية في عناصر هيكلها الخارجي، ما يمكن من شحن بطاريات المركبة لتسير لمسافة 70 كيلومترا كل يوم تقريبا، كما يمكن شحن بطارياتها عبر شواحن منزلية، ويمكن شحنها في محطات كهربائية خاصة أيضا فكل ساعة شحن في هذه المحطات تمكن السيارة من قطع 35 كلم إضافية، أما الشحن الكامل للبطارية فيمكن السيارة من قطع مسافة 520 كلم.
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