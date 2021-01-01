بعد الزيادة الأخيرة أسعار سيارات أودي موديل 2022

أودي 2022
أعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف الوكيل المحلى لعلامة اودي الألمانية في مصر عن الزيادات السعرية الثانية على طرازات اودي في مصر مع ملاحظة عدم وجود طراز Q8 RS في القائمة الجديدة وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:
أودي A3 2022 :
- “A3 Sedan “ فئة Advanced بسعر 700,000 جنيه
- “A3 Sedan” فئة S-Line بسعر 780,000 جنيه
-“A3 Sportback” فئة S-Line بسعر 780,000 جنيه
A4 2022 :
- “A4” فئة SMART بسعر 940,000 جنيه
- “A4” فئة S-Line Plus بسعر 1,100,000 جنيه
A5 2022 :
- “A5 Sportback” فئة S-Line بسعر 1,200,000 جنيه
A6 2022 :
- “A6” فئة S-Line بسعر 1,520,000 جنيه
Q2 2022 :
- “Q2” فئة Advanced بسعر 630,000 جنيه
- “Q2” فئة S-Line بسعر 780,000 جنيه
Q3 2022 :
- “Q3” فئة Advanced بسعر 825,000 جنيه
- “Q3” فئة S-Line بسعر 925,000 جنيه
- “Q3 Sportback” فئة S-Line بسعر 980,000 جنيه
- “Q3 Sportback” فئة S-Line بسعر 1,180,000 جنيه
Q7 2022 :
- “Q7 2.0” بسعر 1,900,000 جنيه
- “Q7 3.0” بسعر 2,400,000 جنيه
Q8 2022 :
- “Q8” فئة S-Line بسعر 2,440,000 جنيه
- “Q8” فئة S-Line Plus بسعر 2,650,000 جنيه
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