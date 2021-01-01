بعد الزيادة الأخيرة أسعار سيارات أودي موديل 2022

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أودي 2022

أعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف الوكيل المحلى لعلامة اودي الألمانية في مصر عن الزيادات السعرية الثانية على طرازات اودي في مصر مع ملاحظة عدم وجود طراز Q8 RS في القائمة الجديدة وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

أودي A3 2022 :

‏- “A3 Sedan “ فئة Advanced بسعر 700,000 جنيه
‏- “A3 Sedan” فئة S-Line بسعر 780,000 جنيه
‏-“A3 Sportback” فئة S-Line بسعر 780,000 جنيه

‏A4 2022 :

‏- “A4” فئة SMART بسعر 940,000 جنيه
‏- “A4” فئة S-Line Plus بسعر 1,100,000 جنيه

‏A5 2022 :

‏- “A5 Sportback” فئة S-Line بسعر 1,200,000 جنيه
‏A6 2022 :

‏- “A6” فئة S-Line بسعر 1,520,000 جنيه

‏Q2 2022 :

‏- “Q2” فئة Advanced بسعر 630,000 جنيه
‏- “Q2” فئة S-Line بسعر 780,000 جنيه

‏Q3 2022 :

‏- “Q3” فئة Advanced بسعر 825,000 جنيه
‏- “Q3” فئة S-Line بسعر 925,000 جنيه
‏- “Q3 Sportback” فئة S-Line بسعر 980,000 جنيه
‏- “Q3 Sportback” فئة S-Line بسعر 1,180,000 جنيه

‏Q7 2022 :

‏- “Q7 2.0” بسعر 1,900,000 جنيه
‏- “Q7 3.0” بسعر 2,400,000 جنيه

‏Q8 2022 :

‏- “Q8” فئة S-Line بسعر 2,440,000 جنيه
‏- “Q8” فئة S-Line Plus بسعر 2,650,000 جنيه

المصدر: Nile Motors

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