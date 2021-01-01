بعد الزيادة الأخيرة أسعار سيارات أودي موديل 2022

أعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف الوكيل المحلى لعلامة اودي الألمانية في مصر عن الزيادات السعرية الثانية على طرازات اودي في مصر مع ملاحظة عدم وجود طراز Q8 RS في القائمة الجديدة وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي: أودي A3 2022 : ‏- “A3 Sedan “ فئة Advanced بسعر 700,000 جنيه ‏- “A3 Sedan” فئة S-Line بسعر 780,000 جنيه ‏-“A3 Sportback” فئة S-Line بسعر 780,000 جنيه

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