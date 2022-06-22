سعر الذهب اليوم السبت 25 يونيو 2022 في مصر

اسعار الذهب
شهدت أسعار الذهب، اليوم السبت، استقرارا، متأثرا بالثبات في تعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1832 دولارا للأوقية.
ويعتبر عيار 21 الأكثر انتشار والأكثر جودة بعد عيار 24، ببنما عيار 14 الأقل جودة من كليهما.
سعر الذهب اليوم في مصر
سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 672 جنيها.
وسجل الذهب عيار 18 نحو 862 جنيها.
سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1006 جنيهات.
بينما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1150جنيها.
أسعار سبائك الذهب اليوم
سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5027جنيها.
وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 10055جنيها.
و سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 20110جنيهات.
سعر الجنيه الذهب
سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8044 جنيها، ويُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، و تختلف من منتج لآخر.
مواصفات الذهب
ويتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.
مؤشرات البورصة
تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.
تعاملات البورصة العالمية
انخفض الذهب صباح يوم الجمعة في آسيا، مستعدًا لانخفاضه الثاني على التوالي، مع مخاوف من تأثير رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الطلب على السبائكز
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