بالقاهرة اليوم استمرار العمل بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار



مصلحة الضرائب المصرية مصلحة الضرائب المصرية

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عن استمرار العمل بكل من مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة، ومأمورية الاستثمار بالقاهرة، اليوم، السبت، وذلك في مواعيد العمل الرسمية.



وطالبت مصلحة الضرائب المصرية ، الممولين والمكلفين بسرعة سداد أصل الضريبة المستحقة عليهم أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها (ضريبة إقرار، ربط لعدم الطعن، أو ربط بالاتفاق مع اللجنة الداخلية، أو بناءً على قرار لجنة الطعن أو حكم محكمة) في موعد غايته 30 يونيو الحالي، وذلك للاستفادة من التيسيرات الواردة بمشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب التي تختص بربطها وتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية (ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة) .



وتبحث وزارة المالية، إعداد مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب التي تختص بربطها وتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية.



ويهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية التى يمر بها العالم وكان لها آثارها على الاقتصاد المصري، وهذه الفترة وحتى نهاية شهر يونيو تمثل فرصة للممول للتخلص من كل الضرائب المستحقة عليه مع التمتع بمزايا القانون فى التجاوز عن النسبة أو الجزء الأكبر من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.

