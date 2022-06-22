صندوق النقد: أي ركود ستشهده أميركا سيكون قصيرا

قال مسؤول في صندوق النقد الدولي إنه في حالة سقوط الولايات المتحدة في حالة من الركود فمن المرجح أن تكون "قصيرة نسبيا" مع زيادات بسيطة فقط في البطالة، وقد تكون مماثلة للتباطؤ الأميركي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وقال نيجل تشوك، نائب مدير إدارة نصف الكرة الغربي بصندوق النقد الدولي، إن عمق أي ركود سيعتمد على حجم الصدمة التي ستدفع الاقتصاد الأميركي بعيدا عن المسار الذي توقعه صندوق النقد الدولي لتفادي الركود بصعوبة.
وقال تشوك في مؤتمر صحفي حول مراجعة صندوق النقد الدولي للسياسات الاقتصادية الأميركية "هناك الكثير من المدخرات الموجودة في النظام والتي من شأنها أن تساعد في دعم الطلب ... وحيث أن كل هذه الأشياء ستساعد في دعم الاقتصاد، لذا فإنه إذا تعرض لصدمة سلبية، فسوف تمر بسرعة نسبيا وسيحدث انتعاش سريع نسبيا بعد ذلك".
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