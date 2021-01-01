من نيويورك إلى دبي بـ 64 ألف دولار..أغلى تذاكر الطيران حول العالم..

في الوقت الذي تتنافس فيه شركات الطيران على تقديم أرخص الأسعار لتجذب إليها المسافرون، هناك أيضا شركات طيران تتنافس لتقديم تذاكر للطائرات باهظة الثمن، سواء كانت تستحق هذا بسبب الخدمة التي تقدمها أو غير ذلك، لذا نستعرض مجموعة من أغلى تذاكر الطيران وفقاً لموقع"airportspotting" كما يلي:
من نيويورك إلى دبي 64 ألف دولار:
ربما سمعت بالفعل عن أجنحة الطيران السكنية التي تشبه وكأنك مسافر في أوتيل وليست طائرة، فهذه الخدمة لا تكون لمجرد كرسي بمشتقاته بل هو عبارة عن شقة سكنية داخل الطائرة مكونة من ثلاث غرف تتكون من غرفة نوم، وصالة وحمام مع دش، وخادم شخصي لتلبية كل رغباتك، تبلغ تكلفة تذكرة الذهاب والإياب 64 ألف دولار على طائرة إيرباص A380، ويتسع الجناح لشخصين.
نيويورك إلى هونج كونج 43.00 دولار:
يفكر الكثير من الأشخاص في الرحلة الأوروبية عندما يسمعون اسم لوفتهانزا، ومع ذلك لن يكونوا مخطئين، لأنهم يوفرون بعضًا من أفضل الطرق للسفر حول العالم، كما هو الحال مع العديد من الخدمات الموجودة في هذه القائمة، تبدأ التجربة قبل وقت طويل من صعود الطائرة، فالطعام حاصل على نجمة ميشلان وهي أعلى درجة كفاءة في الطعام، ومجموعات وسائل الراحة التي تشمل كل شيء حتى وجود مغسلة ومطبخ أيضاً طوال الرحلة.
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