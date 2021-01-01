من نيويورك إلى دبي بـ 64 ألف دولار..أغلى تذاكر الطيران حول العالم..



تذاكر الطيران تذاكر الطيران

في الوقت الذي تتنافس فيه شركات الطيران على تقديم أرخص الأسعار لتجذب إليها المسافرون، هناك أيضا شركات طيران تتنافس لتقديم تذاكر للطائرات باهظة الثمن، سواء كانت تستحق هذا بسبب الخدمة التي تقدمها أو غير ذلك، لذا نستعرض مجموعة من أغلى تذاكر الطيران وفقاً لموقع"airportspotting" كما يلي:



من نيويورك إلى دبي 64 ألف دولار:

ربما سمعت بالفعل عن أجنحة الطيران السكنية التي تشبه وكأنك مسافر في أوتيل وليست طائرة، فهذه الخدمة لا تكون لمجرد كرسي بمشتقاته بل هو عبارة عن شقة سكنية داخل الطائرة مكونة من ثلاث غرف تتكون من غرفة نوم، وصالة وحمام مع دش، وخادم شخصي لتلبية كل رغباتك، تبلغ تكلفة تذكرة الذهاب والإياب 64 ألف دولار على طائرة إيرباص A380، ويتسع الجناح لشخصين.



نيويورك إلى هونج كونج 43.00 دولار:

يفكر الكثير من الأشخاص في الرحلة الأوروبية عندما يسمعون اسم لوفتهانزا، ومع ذلك لن يكونوا مخطئين، لأنهم يوفرون بعضًا من أفضل الطرق للسفر حول العالم، كما هو الحال مع العديد من الخدمات الموجودة في هذه القائمة، تبدأ التجربة قبل وقت طويل من صعود الطائرة، فالطعام حاصل على نجمة ميشلان وهي أعلى درجة كفاءة في الطعام، ومجموعات وسائل الراحة التي تشمل كل شيء حتى وجود مغسلة ومطبخ أيضاً طوال الرحلة.

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من لوس أنجلوس إلى دبي 30 ألف دولار:عندما تدفع ما يصل إلى 30 ألف دولار لتذكرة ذهاب فقط، فإنك تتوقع الأفضل على الإطلاق، إلى جانب الأجنحة الخاصة المقسمة بالكامل، توجد غرفة معيشة مشتركة مع بار للمشوربات وميني بار وطاولات زينة، كما تتوفر مرافق بالطائرة مثل سبا مع مجموعات وسائل الراحة، بشكل عام هذا هو أكثر ما يمكنك الحصول عليه على واحدة من أطول الرحلات الجوية في العالم إمتاعًا.من سان فرانسيسكو إلى أبو ظبي 28000 دولار:هذه المرة يحتوي جناحك على تلفزيون بشاشة مسطحة مقاس 23 بوصة وقوائم طعام شرق أوسطية ومقاعد جلدية فائقة الراحة، يمكنك أيضًا الحصول على ميني بار مليء بالأشياء الجيدة والحلوى بأنواعها، مع مجموعة لذيذة من العناصر في القائمة.نيويورك إلى بكين على الخطوط الجوية الكورية 27000 دولار:تُعرف هذه الكبائن رسميًا باسم Prestige Suites، وهي مزودة بلوحة تعمل بالتحكم في كل شيء، ومقاعد قابلة للاستلقاء بالكامل، وأجهزة تلفزيون بشاشات مسطحة مقاس 17 بوصة، يمكنك الاستمتاع بكل هذه الأشياء في خصوصية تامة ومع الطعام الحائز على جائزة ميركوري.