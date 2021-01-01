«البروتين » الأفضل رقم 1 لتناوله كل يوم



البروتين البروتين

يعد دمج البروتين في نظامك الغذائي أمرًا ضروريًا لضمان تحقيق أهدافك اليومية، تتكون البروتينات من الأحماض الأمينية، وهي وحدات بناء كيميائية يستخدمها جسمك لبناء وإصلاح العضلات والعظام وتكوين الهرمونات والإنزيمات، يمكن استخدامها أيضًا كمصدر للطاقة ، ولهذا من المهم تناول الأطعمة التي تتكون من البروتين .



في المتوسط ??، من المفترض أن تستهلك حوالي 50 جرامًا من البروتين يوميًا ، لذلك من المهم العثور على مصدر جيد للبروتين يمكنك تناوله يوميًا والذي لن يعزز تناولك للبروتين فحسب ، بل سيساعد جسمك أيضًا بطرق أخرى، وفقًا لـ Lauren Manaker ، MS ، RDN ، LDN ، CLEC ، CPT ، مؤلف كتاب The First Time Mom's Pregnancy Cookbook ، كتاب الطبخ الصحي المكون من 7 مكونات ، وتغذية خصوبة الذكور ، فإن أفضل بروتين يمكنك تناوله كل يوم هو البيضة ، نقلاً عن موقع «eatthis» .



البيضة هي أحد مصادر البروتين التي يمكن استهلاكها يوميًا في سياق نمط غذائي صحي للقلب ، وفقًا للاستشارات العلمية للجنة التغذية التابعة لجمعية القلب الأمريكية" ، كما يقول مانيكر.

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يتمثل النمط الغذائي الصحي للقلب في التأكد من محاولة الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والتعامل معها، ما يهم هو النمط العام لاختياراتك، عادةً ما يشتمل النمط الغذائي الصحي للقلب على إرشادات مثل تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات، بالإضافة إلى تناول الحبوب الكاملة والمنتجات المكونة في الغالب من الحبوب الكاملة ، إلى جانب التغييرات الغذائية الأخرى.كما تتكون من تناول مصادر البروتين الصحية ، ويندرج البيض تحت هذه الفئة، في المتوسط ??، تحتوي بيضة واحدة على حوالي 6 جرامات من البروتين (حسب حجم البيضة)، ستحتوي البيضة دائمًا ، بغض النظر عن حجمها ، على 125 ملليجرامًا من البروتين لكل جرام، هذا يعني أن كل بيضة تحتوي على أقل بقليل من 13? من البروتين الكامل، يوجد البروتين في كل من بياض البيض وصفار البيض ، لذلك - إذا كان نظامك الغذائي يسمح بذلك - يجب أن تأكل البيضة الكاملة للحصول على أقصى استفادة من هذه المغذيات الكبيرة لبناء العضلات.ومع ذلك ، إذا كنت بحاجة فقط إلى البروتين الخالي من الدهون ، فستحتاج إلى الالتزام بتناول بياض البيض فقط ، لأن بياض البيض يتكون في الغالب من البروتين مع القليل من الدهون أو لا يحتوي على أي دهون، من ناحية أخرى ، الصفار غني بالبروتين ولكنه يحتوي أيضًا على الكوليسترول والمغذيات الدقيقة الأخرى مثل الكولين والكالسيوم والزنك. سيتعين عليك مضاعفة عدد البيض الذي تستخدمه تقريبًا للحصول على نفس كمية البروتين التي تحصل عليها في بيضة كاملة.يعتبر البيض أيضًا مفيدًا لإصلاح التمزق في أنسجة العضلات بعد التمرين، تناول بيضة بعد الانتهاء من حمل الأشياء الثقيلة أو تمارين القلب الشديدة.