الأحد .. تفاصيل مسابقة الـ 30 ألف معلم في مؤتمر صحفي



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



مسابقة الـ 30 ألف معلم .. تستعد وزارة التربية والتعليم لاعلان تفاصيلها في مؤتمر صحفي الأحد المقبل بقيادة كل من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم و الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة



وأوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها ، أن مؤتمر اعلان تفاصيل مسابقة الـ30 أف معلم 2022 من المقرر أن ينعقد يوم الاحد 26 يونيو 2022 بمقر مركز اعداد القادة للقطاع الحكومي في تمام الثالثة عصرا.



و وفقا لمصادر رسمية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فمن المقرر أن يتسلم الفائزين في مسابقة الـ " 30 ألف معلم" عملهم في المدارس في العام الدراسي الجديد.

قد يعجبك أيضا...

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه استعدادا لإطلاق مسابقة الـ "30 ألف معلم" ، تم العمل على إعداد وتحديد المواصفات الفنية والتربوية لاختيار معلمين ذوي كفاءة في مسابقة الـ " 30 ألف معلم".المواصفات الفنية والتربويةوأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان عملية تحديد المواصفات الفنية والتربوية لاختيار معلمين ذوي كفاءة في مسابقة الـ " 30 ألف معلم" تتم بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه سوف يتم التقديم في مسابقة الـ " 30 ألف معلم" إلكترونياً على بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي: "jobs.caoa.gov.eg".وقامت وزارة التربية والتعليم بحصر نسب العجز في المعلمين في كافة المدارس على مستوى الجمهورية، كما قامت بتحديد نسب العجز في كل مادة سواء أساسية أو أنشطة إضافية، وذلك لتيسير العمل على توزيع المعلمين بعد تعيينهم وفق ضوابط محكمة لسد العجز بشكل تدرجي.أفضل استهداف لأماكن العجزوأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انه سيتم طرح مسابقة الـ " 30 ألف معلم" وفقاً للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز.وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى انه ، ستشمل التعيينات في مسابقة الـ " 30 ألف معلم" العمل بالمدارس الحكومية الرسمية اللغات والعربي وفقاً للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز، كما ستشمل التعيينات في مسابقة الـ " 30 ألف معلم" العمل بالمدارس الحكومية الرسمية اللغات والعربي.