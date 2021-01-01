تفاصيل .. أثار القاهرة تعلن نتائج مقررات بالدراسات العليا



كلية الأثار جامعة القاهرة كلية الأثار جامعة القاهرة



أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الأثار جامعة القاهرة، عن ظور نتائج بعض المقررات الدراسية لطلاب الدراسات العليا للفصل الدراسى الثانى .



وقال أحمد رجب، أنه أعلن الآن علي الموقع الرسمي لكلية الآثار جامعة القاهرة نتائج امتحانات الدراسات العليا التالية للفصل الدراسي الثاني 2022 مواد دكتوراه آثار ما قبل التاريخ ومواد دكتوراه آثار يوناني روماني ومواد دكتوراه ترميم عام ومواد ماجستير ترميم عضوي بالاضافة إلى مواد ماجستير ترميم غير عضوي، كما تم إعلان مواد ماجستير ترميم معماري، مؤكدا على طرحها على الموقع الرسمى للكلية .



على الجانب الآخر، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، دخول الجامعة ضمن أفضل 300 جامعة عالمية راقية في التصنيف الهولندي "ليدن" (CWTS Leiden University والصادر 22 يونيو عام 2022، حيث جاءت في المرتبة 294 من بين 30 ألف جامعة بالتصنيف الهولندي، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة تصدرت الجامعات المصرية والأفريقية حيث دخلت 10 جامعات مصرية التصنيف و33 جامعة أفريقية.

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txtزراعة القاهرة تفتح باب التظلمات على نتائج الفصل الدراسي الثانيtxtلأول مرة.. جامعة القاهرة ضمن الـ 300 الأفضل عالميا بالتصنيف الهولندي ليدنوقال الدكتور الخشت، إن نجاح جامعة القاهرة في تحقيق تقدم علي أكثر من 30 الف جامعة عالمية من بينها جامعات أمريكية وأوروبية ويابانية وصينية، يعد إنجازا جديدا يضاف للجامعة ويضعها ضمن صفوة الجامعات العالمية، فضلا عن الريادة المصرية والأفريقية، وتعد بذلك واحدة من افضل الجامعات الراقية عالميا، موضحا ايضا أن الجامعة تفوقت علي نفسها وحققت تقدمًا بنسبة 5% عن المركز الذي احتلته في تصنيف العام الماضي 2021. متقدمة على أكثر من 30 الف جامعة عالمية. وهى بذلك تعد واحدة من افضل الجامعات الراقية عالميا وضمن أفضل 1% جامعة بالعالم. وكان ترتيب جامعة القاهرة عام 2021 هو 308.وأكد الدكتور الخشت، أن هذا التميز لجامعة القاهرة مصريا واقليميا وعالميا، جاء بسبب تنوع البحوث العلمية فى كافة مجالات العلوم والحرص على النشر بالمجلات العالمية الكبرى والتعاون المؤسسى مع الجميع، مشيرا إلي أن جامعة القاهرة نشرت 4729 بحثا عالميا مشهودا له بالتميز خلال الفترة 2017 وحتى 2020 وهو ما صنف منشورات الجامعة ضمن افضل 10% من البحوث عالميا.