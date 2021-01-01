لحظة استقبال الرئيس السيسي لـ أمير قطر تميم بن حمد



استقبال الرئيس السيسي لـ أمير قطر استقبال الرئيس السيسي لـ أمير قطر



حرصًا من موقع صدى البلد الإلكتروني على نقل الأحداث إليكم أولًا بأول، ننقل لكم بثًا مباشرًا لمراسم استقبال الرئيس السيسي لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



وأعلن الديوان الأميري في وقت سابق، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيتوجه إلى القاهرة، اليوم الجمعة، في زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة.



وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن الأمير تميم "يغادر مدينة كيجالي بعد مشاركته في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث الـ26 الذي عقد بجمهورية رواندا الصديقة، متوجهاً إلى مدينة القاهرة في زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة".

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وذكر أن زيارة أمير قطر تأتي "تلبية لدعوة من أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مشيرا إلى أن وفداً رسمياً يرافق الأمير خلال زيارته.وستكون هذه الزيارة الأولى لأمير قطر إلى مصر منذ عام 2015، حين حضر القمة العربية في شرم الشيخ.والتقى أمير قطر والرئيس عبدالفتاح السيسي في بغداد في أغسطس عام 2021، كما التقيا لاحقا في فبراير 2022 على مأدبة عشاء في الصين.