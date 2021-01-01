لحظة استقبال الرئيس السيسي لـ أمير قطر تميم بن حمد

حرصًا من موقع صدى البلد الإلكتروني على نقل الأحداث إليكم أولًا بأول، ننقل لكم بثًا مباشرًا لمراسم استقبال الرئيس السيسي لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وأعلن الديوان الأميري في وقت سابق، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيتوجه إلى القاهرة، اليوم الجمعة، في زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة.
وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن الأمير تميم "يغادر مدينة كيجالي بعد مشاركته في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث الـ26 الذي عقد بجمهورية رواندا الصديقة، متوجهاً إلى مدينة القاهرة في زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة".
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