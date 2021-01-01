الداخلية تكشف حقيقة تخدير سيدة داخل تاكسي بالإسماعيلية



وزارة الداخلية وزارة الداخلية



رصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى تحت عنوان (جريمة"شكة دبوس" تصل الإسماعيلية والفتاة ألقت بنفسها من التاكسى) ، تضمن الإدعاء بتعرض إحدى السيدات للتخدير أثناء استقلالها سيارة أجرة بالإسماعيلية.



بالفحص تبين عدم صحة ما تضمنه المنشور المشار إليه من إدعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه حال إستقلال (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية) سيارة أجرة "تاكسى" بدائرة مركز الإسماعيلية ، وحال وصولها شعرت بحالة إعياء شديدة وإغماء فقام الأهالى المتواجدين فى المكان والسائق بالإتصال بمرفق الإسعاف وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج .



وبسؤال السيدة المشار إليها أفادت بعدم تعرضها لشئ وأنها كانت تستقل السيارة المشار إليها بمفردها ووصولها إلى المستشفى عقب شعورها بحالة إعياء وبحوزتها كافة متعلقاتها الشخصية .

قد يعجبك أيضا...

وبسؤال سائق السيارة أيد ما جاء بأقوال السيدة وأنها كانت تستقل السيارة بمفردها ولم يرافقها أحد .جار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائم على نشر الإدعاءات الكاذبة بالمنشور المشار إليه.