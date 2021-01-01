طرق صحية آمنة للحفاظ على الطعام لفترة أطول من الوقت



للحفاظ على الطعام لفترة أطول من الوقت للحفاظ على الطعام لفترة أطول من الوقت

يمنع التجميد نمو البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي ، لذلك بغض النظر عن المدة التي قضاها الطعام المجمد في الفريز ، فإنه لا يزال آمنًا للأكل ، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.



إن استخدام الفواكه والخضروات المجمدة ليس مناسبًا فحسب ، ولكنه مغذي أيضًا، قد تحتوي المنتجات المجمدة على مغذيات أكثر من المنتجات الطازجة ، وفقًا لدراسة أجريت في يناير 2015 في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية.

يعتبر تخزين الفواكة والخضراوات في الفريز طريقة آمنة للحفاظ على الطعام لفترة أطول من الوقت، إليك مقدار الوقت الذي يستغرقه تجميد الفواكه والخضروات للحصول على أقصى قدر من الجودة.



ما هي مدة بقاء الفواكة والخضراوات المجمدة؟

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الفاكهة و الخضروات المجمدة لا تنتهي صلاحيتها أو تفسد، أي طعام مجمد آمن للاستخدام لأن البكتيريا ومسببات الأمراض الأخرى لا يمكن أن تنمو في درجات حرارة تصل إلى 0 درجة فهرنهايت وأقل ، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.نصائح تخزين الفواكة والخضراواتللحصول على أقصى قدر من الجودة ، أغلق الطعام بإحكام ، وحافظ على الفريزر باردًا بدرجة كافية.كيفية تجميد الفاكهة في المنزلقد لا تتمكن من استهلاك الفاكهة الطازجة بهذه السرعة ، لذا فإن تجميد الفاكهة الطازجة في المنزل يعد وسيلة فعالة من حيث التكلفة وآمنة لحفظها لوقت لاحق. يوصي اختصاصي التغذية ومعلم الطهي المسجل أندريا كيركلاند ، RD ،بالطريقة التالية لتجميد الفاكهة الطازجة في المنزل.تعليماتاغسل جميع الفاكهة الطازجة تحت الماء الجاري البارد جيدًا.تحضير الفاكهة: اعتمادًا على نوع الفاكهة ، قد تحتاج إلى تقشيرها ولبها وتقطيعها إلى الأشكال المرغوبة.استخدم المناشف الورقية لتجفيف الفاكهة للتخلص من الرطوبة الزائدة، هذا يساعد على منع تلف المجمد.رتبي الفاكهة في طبقة واحدة على صينية خبز كبيرة مبطنة بورق زبدة.يُجمد حتى يتجمد ، لمدة 4 ساعات على الأقل.انقل الفاكهة المجمدة إلى حاوية أو كيس آمن للاستخدام في المجمد.قم بإزالة أكبر قدر ممكن من الهواء من الحاوية أو الكيس للمساعدة في منع حرق المجمد وإغلاقه.أعد الثمار المجمدة إلى الفريزر.ما هي مدة صلاحية الخضروات المجمدة؟في حين أن السلطة لا تتجمد جيدًا ، يمكن أن تبقى بقايا الطعام المجمدة وحساء الخضار واليخنات في المجمد لمدة تصل إلى 3 أشهر ، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.الخضار المجمدة لها نفس العمر الافتراضي للفاكهة المجمدة: الخلود إذا كانت درجات الحرارة باردة بدرجة كافية. بمرور الوقت ، قد يتأثر الملمس والطعم والجودة ، لكن الخضروات المجمدة لا تزال آمنة للأكل.في حالة تجميد الخضروات الخاصة بك ، جرب سلقها قبل التجميد، هذا يساعدهم على الاحتفاظ بنكهتهم ولونهم ومغذياتهم، السلق غير مطلوب إذا اشتريت خضروات مجمدة بالفعل.للحصول على أفضل جودة ، استخدم المنتجات المجمدة في غضون 8 إلى 12 شهرًا من التجميد ، وفقًا للمركز الوطني لحفظ الأطعمة المنزلية، إذا لم تتمكن من استخدام الفواكه والخضروات المجمدة في غضون 12 شهرًا ، فلا تزال آمنة للاستخدام إلى أجل غير مسمى ، على الرغم من أن الجودة قد تكون أقل بمرور الوقت.كيفية تجميد الخضار في المنزليقول كيركلاند: "الخضروات الصلبة مثل الجزر وحبوب الذرة والبروكلي والقرنبيط والفاصوليا الخضراء والبازلاء وبراعم بروكسل تتجمد جيدًا"، "حتى الخضر الورقية والبطاطس وتلك التي تحتوي على نسبة عالية من الرطوبة مثل الكوسة يمكن تجميدها أيضًا."للحصول على أفضل النتائج ، يوصي كيركلاند باتباع استراتيجية مماثلة لتجميد الخضار مثل الفواكه المجمدة.تعليماتاغسل الخضار وأعدها.اسلق الخضار عن طريق سلقها لمدة دقيقة تقريبًا.اغمرهم على الفور في وعاء كبير من الماء المثلج لإيقاف عملية الطهي، هل تميل إلى تخطي هذه الخطوة؟ يقول كيركلاند ، "إنه ضروري للحفاظ على اللون والملمس والاحتفاظ بالعناصر الغذائية."جفف الخضار بالمناشف الورقية.رتبيها على ورقة خبز مبطنة بورق زبدة.قم بتجميد الخضار لمدة 4 ساعات أو حتى تتجمد حتى تصبح صلبة.انقلها إلى حاوية أو كيس آمن للمجمد وقم بإزالة أكبر قدر ممكن من الهواء.ضع حاوية أو كيس الخضروات المجمدة مرة أخرى في الفريزر.