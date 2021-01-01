للشيف نورهان ميشيل .. طريقة عمل بيتزا دجاج باربيكيو l فيديو

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صورة الخبر: بيتزا دجاج باربيكيو
بيتزا دجاج باربيكيو


قدمت الشيف نورهان ميشيل، خلال برنامج "سفرة دايمة" والمذاع على فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل بيتزا دجاج باربيكيو.

العجينة:

كوب ونصف دقيق

ربع كوب ماء دافئ

ربع كوب زيت

3 ملاعق كبيرة لبن

ملعقة صغيرة خميرة فورية
ملح + سكر

معلقة صغيرة لبن بودر

التتبيلة الدجاج:

ربع كيلو صدور دجاج مخلية

5 ملاعق كبيرة باربكيو صوص

ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملعقة صغيرة زعتر

4 ملاعق كبيرة صلصة

ثوم مفروم

ورق لورا

زعتر + ملح + سكر

جبنة ميكس

جبنة موتزاريلا

كاتشب

للمزيد شاهدي فيديو الوصفة...

المصدر: elbalad

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