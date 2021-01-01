للشيف نورهان ميشيل .. طريقة عمل بيتزا دجاج باربيكيو l فيديو

بيتزا دجاج باربيكيو
قدمت الشيف نورهان ميشيل، خلال برنامج "سفرة دايمة" والمذاع على فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل بيتزا دجاج باربيكيو.
العجينة:
كوب ونصف دقيق
ربع كوب ماء دافئ
ربع كوب زيت
3 ملاعق كبيرة لبن
ملعقة صغيرة خميرة فورية
ملح + سكر
معلقة صغيرة لبن بودر
التتبيلة الدجاج:
ربع كيلو صدور دجاج مخلية
5 ملاعق كبيرة باربكيو صوص
ملعقة صغيرة ثوم بودر
ملعقة صغيرة زعتر
4 ملاعق كبيرة صلصة
ثوم مفروم
ورق لورا
زعتر + ملح + سكر
جبنة ميكس
جبنة موتزاريلا
كاتشب
للمزيد شاهدي فيديو الوصفة...
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!