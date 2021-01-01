طريقة سهلة لعمل طاسة بيض تركي



طاسة بيض تركي طاسة بيض تركي



طاسة بيض تركي من الأطباق الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بالأخص على وجبة الإفطار.



قدمت الشيف سارة عبد السلام، طريقة عمل طاسة بيض تركي.





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مقادير طاسة بيض تركي5 بيض مسلوقبصلة مفرومةكوب طماطم مفرومة2كوب جبنة موتزاريلاملعقة صغيرة بابريكاملعقة صغيرة كمونملحفلفل أسودزبدةطريقة تحضير طاسة بيض تركيفى طاسة على النار نضيف زبدة ونضيف البصل يشوح ثم نضيف الطماطم وتقلب.تضاف التوابل ويضاف البيض انصاف بحيث يكون صفار البيض فى أرضية الطاسة ويرش بالفلفل الأسود.تضاف الجبنة على الوجه وتغطى حتى تسيح الجبنة.تقدم فى الطاسة بالهنا والشفا.