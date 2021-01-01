طريقة سهلة لعمل طاسة بيض تركي

طاسة بيض تركي
طاسة بيض تركي من الأطباق الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بالأخص على وجبة الإفطار.
قدمت الشيف سارة عبد السلام، طريقة عمل طاسة بيض تركي.
مقادير طاسة بيض تركي
5 بيض مسلوق
بصلة مفرومة
كوب طماطم مفرومة
2كوب جبنة موتزاريلا
ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقة صغيرة كمون
ملح
فلفل أسود
زبدة
طريقة تحضير طاسة بيض تركي
فى طاسة على النار نضيف زبدة ونضيف البصل يشوح ثم نضيف الطماطم وتقلب.
تضاف التوابل ويضاف البيض انصاف بحيث يكون صفار البيض فى أرضية الطاسة ويرش بالفلفل الأسود.
تضاف الجبنة على الوجه وتغطى حتى تسيح الجبنة.
تقدم فى الطاسة بالهنا والشفا.
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