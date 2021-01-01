تطلق سامسونج لأول مرة أصغر مستشعر للهواتف الذكية بدقة 200 ميجابكسل

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كشفت شركة Samsung Electronics عن أحدث مستشعر للكاميرا بدقة 200 ميجابكسل مع بعض أصغر وحدات البكسل حتى الآن، والتي تقول الشركة إنها ستسمح للمصنعين بالحفاظ على هواتفهم الذكية المتميزة نحيفة.



وفي الوقت نفسه، يحزم مستشعر HP3 تقنيات مثل القدرة على التركيز التلقائي في كل بكسل، والتجميع للحصول على قدرة أفضل في الإضاءة المنخفضة و ISO متعدد الكسب لأقصى مدى ديناميكي.



يأتي حجم المستشعر 1/1.4 بوصة، وهو كبير إلى حد ما بالنسبة للهاتف الذكي ولكنه صغير للغاية بالنسبة لمستشعر 200 ميجابكسل. تدعي شركة سامسونج أن لديها أصغر بكسل في الصناعة عند 0.56 ميكرون، أي أصغر بنسبة 20 في المائة من 0.64 ميكرون بكسل من ISOCELL HP1 الذي تم إطلاقه العام الماضي.

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ومع ذلك، هذا ليس دقيقًا تمامًا، حيث كشفت الشركة المصنعة الصينية Omnivision عن مستشعر 200 ميجابكسل بنفس حجم 0.56 ميكرون بكسل مرة أخرى في فبراير.يحتوي مستشعر سامسونج على بعض الحيل التقنية الرائعة، إذ يحتوي كل بكسل على إمكانية اكتشاف الضبط البؤري التلقائي، وتستخدم تقنية “Super QPD” عدسة واحدة تزيد عن أربعة بكسلات تتيح ضبطًا بؤريًا تلقائيًا أسرع وأكثر دقة.كما يمكنه أيضًا تخزين أربعة بكسلات 0.56 ميكرون في مستشعر أكبر 1.12 ميكرون بدقة 50 ميجابكسل للحصول على قدرة إضاءة منخفضة أفضل، أو حتى دمج 16 بكسل في حجم واحد 2.24 ميكرون. لا يزال هذا أصغر بكثير من معظم وحدات البكسل في مستشعرات الكاميرا (يحتوي مستشعر A7R IV كامل الإطار بدقة 61 ميجابكسل من سوني على 3.76 ميكرون بكسل)، ولكن من المفترض أن يسمح بقدرة تصوير مناسبة في الإضاءة المنخفضة.وبالإضافة إلى الصور عالية الدقة، فهو يتيح تسجيل فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية و 4k بمعدل 120 إطارًا في الثانية، مع استخدام عرض المستشعر الكامل تقريبًا.وأخيرًا، يوفر المستشعر عمق ألوان يبلغ 14 بت (4 تريليون لون)، مما يضاعف أربعة أضعاف عمق 12 بت لمعظم أجهزة استشعار الهواتف الذكية.من المقرر أن يبدأ الإنتاج الضخم هذا العام، ومن المحتمل أن ترى هواتف 200 ميجابكسل تستخدم المستشعر في عام 2023.