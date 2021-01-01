أصبح هاتف iQOO U5e رسميًا مع معالج Dimensity 700 وبطارية 5000 مللي أمبير



iQOO U5e iQOO U5e

أعلنت iQOO عن هاتف U5 في شهر ديسمبر الماضي بعد ذلك قدمت U5x في مارس. والآن، تضيف الشركة عضوًا جديدًا إلى مجموعة U5، وهو هاتف iQOO U5e.



سيأتي iQOO U5e مدعوم بمعالج Dimensity 700 وسيعمل بواجهة OriginOS Ocean الذي تستند إلى نظام Android 12. سيأتي الهاتف مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 6 جيجابايت وسيحتوي على تخزين داخلي بسعة 128 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة microSD.



تم تصميم iQOO U5e بشاشة 6.51 بوصة من نوع LCD مع نتوء للكاميرا الأمامية ذات دقة 8 ميجابكسل. يحتوي الهاتف كاميرا خلفية أساسية بدقة 13 ميجابكسل متصلة بوحدة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وفلاش LED.

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يحتوي U5e على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير يتم شحنها من خلال منفذ USB-C حتى 18 واط. تشتمل بقية ميزات iQOO U5e على مستشعر بصمات أصابع مثبت على الجانب ومقبس سماعة رأس 3.5 ملم واتصال 5G.