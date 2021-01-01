إطلاق Realme TechLife Watch R100 في الهند بدعم الاتصال وعمر البطارية يدوم لمدة 7 أيام

كما هو مقرر، أطلقت Realme رسميًا ساعة Realme TechLife Watch R100 في الهند. تقدم الساعة ذكية متوسطة التكلفة قرصًا دائريًا كلاسيكيًا وتدعم الاتصال.
تبدو Realme TechLife Watch R100 وكأنها ساعة يد كلاسيكية ذات قرص دائري، وتتميز بشاشة TFT LCD بحجم 1.32 بوصة ودقة 360 × 360 بكسل ومستوى سطوع 450 نتس في المتر المربع.
تأتي الشاشة محاطة بهيكل من سبائك الألومنيوم. في حين أن اللوحة الخلفية تأتي بملمس غير لامع ومن المحتمل أنها مصنوعة من البلاستيك على الرغم من أن العلامة التجارية لم تذكر ذلك.
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