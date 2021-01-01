إطلاق Realme TechLife Watch R100 في الهند بدعم الاتصال وعمر البطارية يدوم لمدة 7 أيام

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صورة الخبر: Realme TechLife Watch R100
Realme TechLife Watch R100

كما هو مقرر، أطلقت Realme رسميًا ساعة Realme TechLife Watch R100 في الهند. تقدم الساعة ذكية متوسطة التكلفة قرصًا دائريًا كلاسيكيًا وتدعم الاتصال.

تبدو Realme TechLife Watch R100 وكأنها ساعة يد كلاسيكية ذات قرص دائري، وتتميز بشاشة TFT LCD بحجم 1.32 بوصة ودقة 360 × 360 بكسل ومستوى سطوع 450 نتس في المتر المربع.

تأتي الشاشة محاطة بهيكل من سبائك الألومنيوم. في حين أن اللوحة الخلفية تأتي بملمس غير لامع ومن المحتمل أنها مصنوعة من البلاستيك على الرغم من أن العلامة التجارية لم تذكر ذلك.

يزن الجهاز القابل للارتداء 46 جرامًا فقط مع حزام سيليكون 22 مم، وهو حاصل ايضًا على تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء.

تقترن الساعة بهاتف ذكي عبر تطبيق Realme Wear المتاح على أنظمة Android و iOS.

يبلغ سعر الساعة Realme TechLife Watch R100 حوالي 3100 روبية (أي 51 دولار) في الهند. ولكن سيتم بيعها بسعر مخفض يبلغ 3499 روبية (45 دولار) لفترة محدودة.

من المقرر أن يتم البيع الأول للمنتج في الساعة 12 ظهرًا يوم 28 يونيو. وسيتم بيعها عبر Realme.com باللونين الأسود والرمادي.

المصدر: بوابه المتميز

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