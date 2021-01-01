وزارة الاتصالات: 7.7 مليون مستخدم جديد لإنترنت المحمول بنهاية أبريل

كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن ارتفاع أعداد مستخدمي الإنترنت عبر المحمول، إلى 64.57 مليون مستخدم بنهاية أبريل 2022، مقارنة بنحو 56.82 مليون مستخدم خلال أبريل 2021، بمعدل نمو سنوي 13.64%.
ولفت تقرير صادر عن مؤشرات القطاع التكنولوجي، إلى تراجع عدد مستخدمي إنترنت USB Modem، إلى نحو 2.13 مليون مستخدم بنهاية أبريل 2022 مقابل 4.2 مليون بنهاية أبريل 2021 بنسبة تراجع سنوي سجلت 49.22 %.
وأوضح التقرير ارتفاع عدد المشتركين بخدمات الإنترنت الثابت نحو 10.38 مليون مشترك بنهاية أبريل 2022 مقارنة بحوالي 9.33 مليون مشترك خلال أبريل 2021 بزيادة تقدر بنحو 1.05 مليون مشترك جديد بنسبة نمو سنوي 11.23 %.
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