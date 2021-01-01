تطلق «أريان سبيس» القمرين الجديدين لتوفير خدمات الاتصالات العالية الجودة

أعلنت شركة أريان سبيس الفرنسية، عن نجاح عملية إطلاق صاروخ Ariane 5 الفضائي الثقيل الذي حمل قمري اتصالات جديدين إلى مدارات الأرض.
وجاء في بيان صادر عن الشركة " هذا هو الإطلاق الثاني الذي تقوم به شركة أريان سبيس منذ بداية عام 2022، والهدف من المهمة هو إطلاق أقمار صناعية بكتلة إجمالية تزيد عن 10 أطنان في مدار ثابت بالنسبة للأرض".
ومن جانبها أشارت وكالة الفضاء الأوروبية إلى أن الصاروخ الذي حمل القمرين الجديدين أطلق من قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية، مساء الأربعاء 22 يونيو الجاري، تمام الساعة 23:50 بتوقيت باريس (صباح الخميس 23 يونيو، الساعة 00:50 بتوقيت موسكو).
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