أول هاتف لسوني من الفئة المتوسطة بكاميرا دقة 100 ميجابكسل

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تعتزم شركة Sony اليابانية إطلاق مستشعر رئيسي للكاميرا بدقة 100 ميجابكسل مصمم للهواتف الذكية, كما أن الشركة ستوفر هذه الدقة العالية لهواتفها المتميزة من الفئة المتوسطة بدلاً من الذهاب إلى هواتف الفلاج شيب، وفقا لما ذكره المسرب الشهير Digital Chat Station.



بحسب ما نشره موقع Gsmarena التقني، سيكون المستشعر الرئيسي للكاميرا بدقة 100 ميجابكسل من سوني، سيكون جزءًا من سلسلة المستشعرات Sony ، و ظهرت السلسلة مؤخرًا لأول مرة مع مستشعر كاميرا IMX800 ، وهو مستشعر بدقة 54 ميجابكسل، بقياس 1/1.49 بوصة، و تم استخدامه في سلسلة Honor 70.



تعمل سوني أيضًا على سلسلة مستشعرات الذي سيكون أكثر قدرة لينافس بعض مستشعرات شركة سامسونج الكورية الجنوبية، بينما تعمل سامسونج بالفعل على تطوير مستشعر كاميرا HP1 بدقة 200 ميجابكسل ، والذي من المتوقع أن يُقدّم لهواتف مثل Motorola Edge 30 Ultra، وربما سلسلة هواتف سامسونج الفلاجشيب Galaxy S23 Ultra، بالإضافة إلى ذلك يُزعم أيضًا أن سامسونج تعمل على مستشعر أكبر من GN2 ، وهو مستشعر ضخم بالفعل قياس 1 / 1.12 بوصة.