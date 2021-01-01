في مصر 860 ألف مشترك جديد بخدمات الهاتف الأرضي

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ارتفع عدد المشتركين بخدمات الهاتف الثابت، إلى 11.5 مليون مشترك، بنهاية أبريل 2022، مقارنة بنحو 10.6 ملايين مشترك، بنهاية أبريل 2022، محققة نمو سنوي 8.09%.



ووفقا لتقرير وزارة الاتصالات لمؤشرات القطاع التكنولوجي، تصل نسبة عدد المشتركين بالمنازل إلى نحو 90%، فيما تسجل نسبة عدد المشتركين بالتجاري حوالي 8%، بينما يبلغ عدد المشتركين بالحكومي 2%.



وكشف التقرير عن زيادة عدد السنترالات إلى 1532 سنترال، بنهاية أبريل 2022، مقابل 1511 سنترال بنهاية أبريل 2021، لتسجل نمو سنوي 1.3%.

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الاتصالات: 7.7 مليون مستخدم جديد لإنترنت المحمول بنهاية أبريل سبيد تيست: 41.06 ميجابايت سرعة الإنترنت الأرضي في مصر بنهاية مايو 2022وأضاف التقرير أن نسبة انتشار الهاتف الثابت، وصلت إلى 11.07% بنهاية أبريل 2022، مقارنة بنحو 7.78% بنهاية أبريل 2021 ليبلغ نسبة النمو السنوي 3.2%.