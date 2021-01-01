في مصر 860 ألف مشترك جديد بخدمات الهاتف الأرضي

ارتفع عدد المشتركين بخدمات الهاتف الثابت، إلى 11.5 مليون مشترك، بنهاية أبريل 2022، مقارنة بنحو 10.6 ملايين مشترك، بنهاية أبريل 2022، محققة نمو سنوي 8.09%.
ووفقا لتقرير وزارة الاتصالات لمؤشرات القطاع التكنولوجي، تصل نسبة عدد المشتركين بالمنازل إلى نحو 90%، فيما تسجل نسبة عدد المشتركين بالتجاري حوالي 8%، بينما يبلغ عدد المشتركين بالحكومي 2%.
وكشف التقرير عن زيادة عدد السنترالات إلى 1532 سنترال، بنهاية أبريل 2022، مقابل 1511 سنترال بنهاية أبريل 2021، لتسجل نمو سنوي 1.3%.
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