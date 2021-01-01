يضيف «واتس اب» ميزة جديدة في المكالمات الجماعية

أضاف تطبيق واتساب ميزة جديدة في المكالمات الجماعية، والتي تتيح "كتم صوت" بعض المستخدمين أثناء الحوار.
ووفق تقرير نشره موقع "ذا فيرج" الميزة الجديدة ليست مفيدة لمن ينسون "كتم أصواتهم" فقط، إنما تتيح للمستخدم كتم صوت مستخدم آخر إذا كان معك في الغرفة ذاتها، حتى لا تسمع تردد صدى الصوت.
وأشار إلى أن هذه الميزة في واتساب تختلف عن تطبيقات المحادثات الأخرى مثل "زووم" أو "مايكروسوفت تيمز" والتي تتيح للمضيف فقط خاصية كتم الصوت لمستخدمين، فيما يستطيع المستخدم عبر واتساب كتم الصوت لأي من المستخدمين خلال المكالمة.
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