تطلق «Dell» لابتوب جديد لمحبي الجيمينج.. السعر والمواصفات

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أطلقت شركة ديل Dell الرائدة في صناعة أجهزة الكمبيوتر الحاسبات الشخصية، جهاز لابتوب جديد رائد مخصص للألعاب، يطلق عليه اسم Dell G15 AMD Edition ، ويأتي اللابتوب بالعديد من المواصفات المميزة التي تجذب المستهلكين من عشاق الألعاب لشرائه، وتم الإطلاق الرسمي للجهاز في الهند، إلى أن ينتشر في باقي دول العالم قريبا.



مواصفات لابتوب ديل Dell G15 AMD Edition



يتمتع كمبيوتر ديل Dell G15 AMD Edition ، بأداء المعالج القوي، حيث يأتي الطراز الأساسي للابتوب بمعالج من نوع AMD Ryzen 5 6600H مقترنا بمعالج الرسوميات Nvidia RTX 3050 ، بينما يأتي الطراز الأعلى بمعالج Ryzen Ryzen 7 6800HX مقترنًا بمعالج الرسوميات Nvidia RTX 3060، كما أن اللاببتوب مزودا بذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة تصل إلى 16 جيجا بايت من نوع DDR5، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت.

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ديل تطلق لابتوب جديدا خاص بالألعاب G15 AMD Edition .. لمحبي ال Gamingويمتاز اللابتوب الجديد من ديل Dell G15 AMD Edition بهيكل أنيق، ويحتوي على شاشة قياس 15.6 بوصة، بدقة 1920 × 1080 بيكسل، بخيارين من معدل التحديث العالي 120 أو 165 هرتز، مع تغطية التدرج اللوني NTSC بنسبة 45 %.ويوفر لابتوب ديل الجديد Dell G15 AMD Edition ، نظام تبريد يتكون من مدخل هواء مزدوج وشفرات للمروحة فائقة الرقة وأنابيب نحاسية وأربع فتحات للتهوية الصندوق ، ويأتي أيضًا مع برنامج Alienware Command Center للتحكم في سرعات مروحة اللابتوب.ديل تطلق لابتوب جديدا خاص بالألعاب G15 AMD Edition .. لمحبي ال Gamingكما يدعم اللابتوب المنافذ التالية HDMI 2.1، و3 منافذ USB-A ، ومنفذ USB Type-C ، مع سماعة رأس وميكروفون، كما يتميز إصدار الجهاز ببطارية عملاقة سداسية الخلايا بقوة 86 وات في الساعة.سعر لابتوب Dell G15 AMD Editionيأتي اللابتوب في 5 طرازات بأسعار مختلفة- الإصدار بسعة Ryzen 5 + Nvidia RTX 3050 4G + 8GB RAM بسعر 1071 دولار أمريكي أي حوالي 19 ألف و 800 جنيه مصري- الإصدار Ryzen 5 + Nvidia RTX 3050 4G + 16GB RAM بسعر 1148 دولار أمريكي أحوالي 21 ألف جنيه و 238 جنيه- الإصدار Ryzen 7 + Nvidia RTX 3050 4G + 16GB RAM بمبلغ 1314 دولار أمريكي أي حوالي 24 ألف و 300 جنيه- الإصدار Ryzen 7 + Nvidia RTX 3050 Ti 4G + 16GB RAM بسعر 1337 دولار أمريكي أي حوالي 24 ألف و 700 جنيه مصري- الإصدار Ryzen 7 + Nvidia RTX 3060 6GB + 16GB RAM بسعر 1633 دولار أمريكي أي بحوالي 30 ألف و 200 جنيه مصري.