تعرف على مميزات ساعات سامسونغ الذكية القادمة



ساعات سامسونغ الذكية ساعات سامسونغ الذكية

سربت بعض مواقع الإنترنت معلومات تتعلق بالجيل الجديد من ساعات Galaxy التي ستطلقها سامسونغ قريبا.



وتبعا لأحدث التسريبات فإن ساعات Galaxy Watch5 المنتظرة ستصنع من مواد أكثر جودة ومتانة من تلك التي صنعت منها ساعات Galaxy السابقة يدخل في تركيبها التيتانيوم، وستحصل على شاشاتها على زجاج أفضل مقاوم للصدمات والخدوش.



ويفترض أن تطرح سامسونغ عدة نماذج من ساعاتها الذكية الجديدة، جميعا ستحصل على أنظمة GPS لتحديد المواقع، وشرائح NFC للدفع الإلكتروني والاقتران بالأجهزة الأخرى لاسلكيا، وستزود بشاشات OLED عالية السطوع بمقاس 40 و44 ملم.

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وستوفر هذه الساعات إمكانية إجراء المكالمات الصوتية عبر شبكات 4G، كما ستجهز بشرائح للاتصال اللاسلكي عبر البلوتوث وشبكات Wi-Fi، وستزود بحساسات لقياس معدلات نبض القلب، وحساسات متطورة لقياس درجة حرارة الجسم، وبطاريات بسعة 276 و397 ميلي أمبير تعمل مع ميزة الشحن اللاسلكي.