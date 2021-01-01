تكشف كاديلاك عن داخلية سيليستك الفاخرة لأول مرة



كاديلاك كاديلاك

يقترب موعد تدشين سيارة كاديلاك الأكثر فخامة سيليستك، وتعلن الشركة عن المزيد من التفاصيل في كل مرة. وقد كشفت للتو عن صور تشويقية لداخلية السيارة الفاخرة.



بشكل غير مفاجئ، اختارت كاديلاك اللون الأحمر ليكون اللون الرئيسي للمقاعد والتشطيبات الجلدية، وفي نفس الوقت تحمل السيارة الكثير من التطعيمات المعدنية والزجاجية. ونشاهد في أحد الصور كونسول وسطي مع شاشة مائلة للخلف، والذي يبدو مخصصاً لركاب الصف الثاني.



تفصلنا أسابيع قليلة عن وقت إطلاق السيارة والتعرف على أعلى سيارات كاديلاك فخامة.