ستدخل بنتلي في عالم NFT لأول مرة



بنتلي بنتلي

أعلنت بنتلي عن نيتها تدشين أول رموزها غير القابل للاسبتدال NFT وستكشف عنه في سبتمبر.



تقول الشركة البريطانية للسيارات الفاخرة أن الرمز له معنى خاص بالنسبة لهم، وسينتجون منه فقط 208 نسخة. وحدة فقط. وستكون أرباح بنتلي من هذا المشروع في دعم المشاريع الخيرية، وتحديداً لدعم طلاب الهندسة والصناعة، بالإضافة لدعم جهود الاستدامة البيئية.



قال عضو مجلس إدارة بنتلي للمبيعات والتسويق، آلان فافي “يعيش عملاء بنتلي حياتهم عبر الإنترنت ويشترون السلع الفاخرة بالعملة الرقمية ويؤسسون أعمالهم في ميتافيرس. لقد قمنا دائماً بإشراك عملائنا حيث يستكشفون اهتماماتهم، وهذا يعني اليوم التواجد في الأسواق الرقمية وتقديم أصول NFT”.