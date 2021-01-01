تصبح بي إم دبليو M3 تورنج سيارة السلامة لـMotoGP



بي إم دبليو M3 بي إم دبليو M3

أصبحت بي إم دبليو M3 تورنج سيارة السلامة الرسمية لسباقات الدراجات النارية MotoGP.



تعتبر السيارة أيضاً الأسرع على حلبة نوربرجرنج في فئتها حيث سجلت توقيت 7:35.060 دقيقة. وستتميز سيارة السلامة بتحسينات شاملة بما في ذلك مصابيح السقف ومصابيح LED إضافية على الشبك والعديد من ملحقات الكربون فايبر من M Performance.



ستأتي السيارة بشعار “50 عامًا من BMW M” وقائمة كاملة من أسماء سيارات السلامة من بي إم دبليو منذ عام 1999 حتى الآن. وفي الداخل يحصل السائق ومساعده على السباق من نوع ريكارو تتميز بأحزمة أمان من أربع نقاط، وتوفر السيارة أيضاً نظام لاستخراج الوقود، وعارضة أمان متقاطعة، والعديد من المعدات الخاصة.

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لا يبدو أن M3 تورنج ستحصل على ترقيات أداء حيث تكتفي بمحرك 6 سلندر تيربو ينتج 503 حصان و650 نيوتن-متر. وتتميز أيضاً بنظام دفع كلي M xDrive وتوفر تسارع 0-100 كم/س في 3.6 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 280 كم/س.